Глава комздрава Петербурга поддержал обязательную вакцинацию и ограничение передвижений

«Возглавляя комитет по здравоохранению, я могу сказать, что любое ограничительное мероприятие, которое приведет к снижению заболеваемости, должно быть введено и мной будет поддержано. Будь то ограничение на передвижение либо обязательная вакцинация для каких-то категорий жителей, медицинских работников, работников сферы образования. И если ситуация того будет требовать, решение должно приниматься незамедлительно», — подчеркнул Лисовец во время пресс-конференции в ТАСС 8 октября.



Он также отметил, что вводиться то или иное ограничение должно решением главного государственного врача. В Роспотребнадзоре заявили, что наблюдают за ситуацией.

