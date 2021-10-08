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Глава комздрава Петербурга поддержал обязательную вакцинацию и ограничение передвижений

Ограничения, которые помогут снизить растущую заболеваемость коронавирусом в Петербурге, должны приниматься незамедлительно, заявил 8 октября глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. И перечислил варианты, которые бы он поддержал.

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«Возглавляя комитет по здравоохранению, я могу сказать, что любое ограничительное мероприятие, которое приведет к снижению заболеваемости, должно быть введено и мной будет поддержано. Будь то ограничение на передвижение либо обязательная вакцинация для каких-то категорий жителей, медицинских работников, работников сферы образования. И если ситуация того будет требовать, решение должно приниматься незамедлительно», — подчеркнул Лисовец во время пресс-конференции в ТАСС 8 октября.

Он также отметил, что вводиться то или иное ограничение должно решением главного государственного врача. В Роспотребнадзоре заявили, что наблюдают за ситуацией.

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Комментарии (10)

266327310
Я вот не понял про "поддержал". Всё это время он был против обязательной вакцинации медиков и учителей? И только именно сейчас "поддержал"? . В любом случае, не он "добро" даёт, от него ничего не зависит по большому счёту. Но почему такая его позиция лишь через 1,5 года сформировалась, вот в чём для меня загадка.
266197758
Запретят пожилым посещать фитнесс-центры и салоны красоты? да и ладно, и в рестораны ходить пусть запретят и на фудкорты :)
264527831
Ограничением передвижения от Лисовца, должны заниматься правоохранительные органы, за подобного рода заявления, Лисовец должен быть отстранен от должности и привлечен к уголовной ответственности. За провал мероприятий по профилактике и лечению болезни, он должен находиться за решеткой.
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