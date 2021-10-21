FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Ковидный локдаун не отменит дополнительные поезда между Москвой и Петербургом

7
Печать

Дополнительные железнодорожные составы не будут убирать из расписания после объявления новых коронавирусных ограничений. Возить коронавирус по стране будут под две сотни дополнительных поездов.

Об этом 21 октября заявили в пресс-службе РЖД. «Холдингом назначены около 170 дополнительных поездов на период ноябрьских праздничных дней. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг наличия мест в продаже. При необходимости в составы уже назначенных дополнительных и графиковых поездов будут включаться дополнительные вагоны», — рассказали о планах по удлинению составов в РЖД.

На ноябрьские праздники между двумя столицами будут курсировать дополнительные четыре состава. В Москве, напомним, на ковидных каникулах можно будет посетить только аптеку и продуктовый магазин. В Петербурге пока временный локдаун не объявляли.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

footballer13
И ведь как-то у них одно с другим стыкуется...
Swebaka
то есть, по сути, москвичам сказали: ехайте в Питер?
fedorsmolov
Ахаха! И перепись не отменяют.
Страшный нынче вирус ходит но крайне избирательный
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний