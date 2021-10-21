Ковидный локдаун не отменит дополнительные поезда между Москвой и Петербургом

Дополнительные железнодорожные составы не будут убирать из расписания после объявления новых коронавирусных ограничений. Возить коронавирус по стране будут под две сотни дополнительных поездов.
Об этом 21 октября заявили в пресс-службе РЖД. «Холдингом назначены около 170 дополнительных поездов на период ноябрьских праздничных дней. Специалистами осуществляется постоянный мониторинг наличия мест в продаже. При необходимости в составы уже назначенных дополнительных и графиковых поездов будут включаться дополнительные вагоны», — рассказали о планах по удлинению составов в РЖД.
На ноябрьские праздники между двумя столицами будут курсировать дополнительные четыре состава. В Москве, напомним, на ковидных каникулах можно будет посетить только аптеку и продуктовый магазин. В Петербурге пока временный локдаун не объявляли.