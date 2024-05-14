Колесо укатилось, перестроиться возможности не было. Подробности ДТП на дамбе: женщина в крайне тяжёлом состоянии, на «Шкоде» был учёный

Пожилая женщина, пострадавшая в ДТП на дамбе, находится в крайне тяжёлом состоянии. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 14 мая.
Авария произошла 13 мая около 13:50 на 131-м километре внешнего кольца КАД в Кронштадтском районе. «Шкода Рапид» врезалась в ВАЗ-21074, стоявший на аварийке в левой полосе для замены левого заднего колеса. Знак аварийной остановки был выставлен.
На месте погиб водитель «Жигулей» —
Про водителя «Шкоды» известно, что ему
Несколько подписчиков группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» проезжали там незадолго до аварии. Водитель «Жигулей», по их словам, был в светоотражающем жилете. «Проезжал там в 13:45 мимо деда. Заднее колесо пытался ставить, знак аварийной остановки выставлен был, сам он был в светоотражающем жилете. Заметили его, двигаясь в левой полосе, за
Костя увидел знак аварийки в двух метрах от машины и подумал, что велика опасность ДТП. «Аналогично, я в левом ряду ехала, успела затормозить, — делится Юлия. — Передо мной автобус ехал, он быстро перестроился в средний ряд, и тут впереди такое». Она тоже заметила пожилого мужчину: «Ходил около машины, что-то там делал, от одного вида, как они на скоростной полосе стояли, страшно. Понимала: не я, так кто-то другой впилится. Честно, когда ехала обратно, не была удивлена от увиденного».
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе. На КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут. 12 мая в аналогичной аварии на севере КАД пострадали два человека. В случае остановки