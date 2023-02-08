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    Детали смертельного ДТП на ЗСД: «Солярис» влетел в стоящий «Мерседес», второй «Мерседес» добавил

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    Авария на ЗСД в Василеостровском районе Петербурга действительно оказалась смертельной. Погиб один человек, пострадали двое. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 февраля.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    ДТП случилось вчера в 20:18 на 17-м километре ЗСД. По предварительной версии, 30-летний петербуржец на «Хендэ Солярисе», двигаясь от набережной Макарова на юг, врезался в «Мерседес 55» 2011 года выпуска, остановившийся по техническим причинам во втором ряду. «Мерседес» выкинуло вперёд, и в него врезался ещё один автомобиль — «Мерседес 350», принадлежащий благотворительному фонду.

    На месте погибла 52-летняя петербурженка, пассажирка «Соляриса». Водитель «Соляриса» (судя по всему, её родственник, возможно — сын) госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Также в состоянии средней степени тяжести попала в больницу пассажирка «Мерседеса 55» — 47-летняя жительница Смоленска.

    Точные обстоятельства ДТП выясняются. Ранее «Фонтанка» показывала кадры с места ДТП, на них видно разбитый «Гелендваген».

    Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростных дорогах. Например, на КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург



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