Детали смертельного ДТП на ЗСД: «Солярис» влетел в стоящий «Мерседес», второй «Мерседес» добавил

Авария на ЗСД в Василеостровском районе Петербурга действительно оказалась смертельной. Погиб один человек, пострадали двое. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 февраля.

ДТП случилось вчера в 20:18 на 17-м километре ЗСД. По предварительной версии, 30-летний петербуржец на «Хендэ Солярисе», двигаясь от набережной Макарова на юг, врезался в «Мерседес 55» 2011 года выпуска, остановившийся по техническим причинам во втором ряду. «Мерседес» выкинуло вперёд, и в него врезался ещё один автомобиль — «Мерседес 350», принадлежащий благотворительному фонду.



На месте погибла 52-летняя петербурженка, пассажирка «Соляриса». Водитель «Соляриса» (судя по всему, её родственник, возможно — сын) госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Также в состоянии средней степени тяжести попала в больницу пассажирка «Мерседеса 55» — 47-летняя жительница Смоленска.

