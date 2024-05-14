Юрия Куклачева выписали из больницы после операции на сердце

Народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек Юрия Куклачева, который перенес обширный инфаркт и операцию на сердце, выписали из больницы. Об этом во вторник, 14 мая, со ссылкой на пресс-секретаря театра Ольгу Кардокене, передает ТАСС.

«Юрия Дмитриевича сегодня выписали», — сказала Ольга Кардокене. Ранее выписка была запланирована на 13 мая, но дрессировщика решили оставить под присмотром врачей еще на день.

Основателю и руководителю Театра кошек Юрию Куклачеву стало плохо в день его 75-летия, 12 апреля, во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле».