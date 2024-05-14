Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, южн

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    Юрия Куклачева выписали из больницы после операции на сердце

    562
    3 комментария

    Народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек Юрия Куклачева, который перенес обширный инфаркт и операцию на сердце, выписали из больницы. Об этом во вторник, 14 мая, со ссылкой на пресс-секретаря театра Ольгу Кардокене, передает ТАСС.

    «Юрия Дмитриевича сегодня выписали», — сказала Ольга Кардокене. Ранее выписка была запланирована на 13 мая, но дрессировщика решили оставить под присмотром врачей еще на день.

    Основателю и руководителю Театра кошек Юрию Куклачеву стало плохо в день его 75-летия, 12 апреля, во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Сити Холле».

    Народному артисту медики диагностировали обширный инфаркт и провели операцию на сердце. Она длилась более трех часов. Позже Юрий Куклачев самостоятельно вышел на связь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Юрий КуклачевИнфаркт
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Zet14 Мая 2024 в 12:23
    коты взвоют...
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close