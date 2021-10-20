«Еще минимум месяц подъема». Ученый рассчитал, как в Петербурге будет расти заболеваемость COVID-19

Прогноз развития четвертой волны заболеваемости коронавирусом в Петербурге опубликовал в Facebook 20 октября Алексей Куприянов, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru и создатель портала с аналитикой ситуации в Северной столице COVID-19.SPb.monitoring.
По его словам, по количеству ежедневно выявляемых случаев Петербург достиг того же состояния, что в ноябре 2020-го или конце июня 2021 года.
«По количеству ежедневно госпитализируемых мы находимся на уровне конца октября 2020 – середины июня 2021 г. Что это отставание от выявленных означает – более легкое в среднем протекание болезни или ужесточение критериев госпитализации – неясно», – отмечает Алексей Куприянов. Примерно такую же картину рисует число регистрируемых смертей, связанных с COVID-19. Их количество такое же, как в конце октября – середине ноября 2020 и середине июня 2021 года.
Загрузка больниц, несмотря на не самые высокие темпы госпитализации, продолжает довольно быстро расти и находится на уровне середины мая 2020-го, начала ноября 2020-го или неизвестного нам момента в июне 2021 года.
«Прогнозы по разным данным рассогласованы», – подчеркивает Куприянов. Так, динамика выявленных случаев дает основание полагать, что пик четвертой волны придется на конец января 2022-го, смертей – на середину декабря 2021 года.
Наибольшего доверия, по его мнению, заслуживает экстраполяция, основанная на динамике присвоения эпидемиологических номеров, которая дает прогноз пика на последнюю неделю ноября 2021. «В любом случае, нас ждет еще минимум месяц подъема», – заключает он.