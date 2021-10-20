«Еще минимум месяц подъема». Ученый рассчитал, как в Петербурге будет расти заболеваемость COVID-19

Прогноз развития четвертой волны заболеваемости коронавирусом в Петербурге опубликовал в Facebook 20 октября Алексей Куприянов, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru и создатель портала с аналитикой ситуации в Северной столице COVID-19.SPb.monitoring.



По его словам, по количеству ежедневно выявляемых случаев Петербург достиг того же состояния, что в ноябре 2020-го или конце июня 2021 года.



«По количеству ежедневно госпитализируемых мы находимся на уровне конца октября 2020 – середины июня 2021 г. Что это отставание от выявленных означает – более легкое в среднем протекание болезни или ужесточение критериев госпитализации – неясно», – отмечает Алексей Куприянов. Примерно такую же картину рисует число регистрируемых смертей, связанных с COVID-19. Их количество такое же, как в конце октября – середине ноября 2020 и середине июня 2021 года.

