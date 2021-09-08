Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Портал COVID-19.SPb.monitoring заработал 5 сентября 2021 года на платформе github.com. Проект, созданный при поддержке уполномоченного по правам человека в Петербурге, предлагает критически взглянуть на данные официальной статистики, чтобы судить об истинной динамике и масштабе эпидемии коронавируса.

Автор исследования — кандидат биологических наук, независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов, который ранее предложил способ оценки реальной заболеваемости COVID-19 в Петербурге на основе эпидномеров и обратил внимание на другие странности с официальной статистикой, в частности «дагестанский отскок», когда в разгар третьей волны в городе оказалось менее тысячи активных больных. О том, как ученым удалось подловить чиновников на «рисовании на глаз», как простые петербуржцы могут следить за увлекательными приключениями коронавирусной статистики и когда ждать новую волну, эксперт рассказал «Фонтанке».



Фото: Из личного архива Алексея Куприянова Поделиться Поделиться







— Алексей, своим исследованием вы буквально бросаете вызов Смольному и Роспотребнадзору. «Большая часть истории эпидемии — история намеренных фальсификаций и попыток сокрытия данных о заболеваемости и смертности», — говорится в описании. При этом в своем анализе вы пользуетесь их же данными. В чем смысл такого подхода — поймать на противоречиях?

— Во-первых, все же не все данные тотально фальсифицированы. Важно не столько поймать на противоречиях, сколько получить приблизительные оценки реального положения дел, опираясь на противоречия между более и менее достоверными данными. Поэтому основная задача была в том, чтобы свести воедино все данные по динамике эпидемического процесса в Петербурге и наладить регулярную архивацию публикуемых данных. Пристально анализировать статистику по Петербургу я начал с декабря 2020 года. А вообще с данными по эпидемии коронавируса я работаю с марта 2020-го. Работа значительно осложнилась, когда справка (Межведомственного городского совета о госпитализациях и загрузке больниц, выходила с 9 декабря 2020-го по 2 июня 2021 года. — Прим. ред.) пропала в начале июня. Поэтому я приветствую возобновление публикации статистики по Петербургу с 3 августа. Но этого недостаточно. Дело в том, что для отслеживания динамики эпидемического процесса нужны не данные за конкретный день и даже не сравнения с данными недельной давности, а длинные временные ряды. Именно поэтому важная часть моего проекта — архивация и накопление данных.



— Давайте начнем с заболеваемости. Какие новые знания дали нам данные, собранные на длинной дистанции?

— У нас большие проблемы с учетом числа заболевших. Во-первых, полный учет их в принципе невозможен, поскольку у нас не распространено поголовное скрининговое тестирование (да и оно, возможно, не дало бы полной картины). Во-вторых, данные оперативного учета по Петербургу, сообщаемые на портале «Стопкоронавирус.рф» и широко тиражируемые в СМИ, очевидно были полностью фальсифицированы с конца мая 2020-го по середину августа 2021 года. У нас есть три фрагмента временного ряда, внушающие несколько бОльшее доверие (до середины мая 2020 года, данные в справках Межведомственного совета и данные портала «Петербург против коронавируса» приблизительно с середины августа 2021 года), но они недостаточны для восстановления полной картины. Во всяком случае, данные по эпидномерам свидетельствуют о том, что общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 (последний номер, который я видел, относится к 25 августа 2021 года и находится в районе отметки 1,25 млн) превосходит официально сообщенное нам на сегодня число случаев более чем в два раза.



— Что позволяет сделать вывод о фальсификации данных о заражениях, публикуемых на портале «Стопкоронавирус.рф»? Как я понимаю, излишняя сглаженность графика как минимум противоречит теории вероятности.

— Все намного хуже. Во-первых, график «сырых» значений (реальными я бы их не назвал) практически совпадает со сглаживанием скользящими средними, что совершенно невозможно себе представить в данных естественного происхождения. Во-вторых, начало и конец волн эпидемии не совпадает со всеми остальными показателями (начало третьей волны сдвинуто на месяц!). В-третьих, он не совпадает даже со сглаженными данными из городской справки, так что источник этих данных вообще неизвестен. В-четвертых, там срезаны пики волн. Они должны быть выше (второй — немного, третьей — много выше) и не могут быть плоскими. Есть разные гипотезы, от рисования «на глаз» по мотивам реальных данных до довольно ухищренных схем манипуляции с данными в масштабах страны, затрагивающих рикошетом и данные по отдельным регионам. Какая из них ближе к реальности, без чистосердечного признания понять невозможно.



Фото: COVID-19.SPb.monitoring Поделиться Поделиться







— Как насчет выздоровлений? На вашем графике хорошо виден момент, когда в прошлом году соотношение с заболевшими не менялось на протяжении длительного времени. График последних месяцев с очень резкими пиками о чем нам говорит?

— О том, что сейчас данные, судя по всему, естественные, по крайней мере по одному параметру (выздоровления). С середины августа можно смотреть, как танцуют два параметра, один сдвинут на день (выздоровления), второй — на два (регистрация новых).



Фото: COVID-19.SPb.monitoring Поделиться Поделиться







— То есть статистика, что по новым случаям, что по выздоровлениям, стала более честной?

— Да, причем по вторым — раньше, чем по первым. Хотя мне кажется, выздоровления немного «понагибали» во время третьей волны, когда окончательно концы с концами перестали сходиться и сформировался очередной «Дагестанский отскок» с 711 активными случаями при 10 тыс. занятых коек.



Фото: COVID-19.SPb.monitoring Поделиться Поделиться







— Кстати, после возобновления выхода справки в августе данные Смольного и портала «Стопкоронавирус.рф» по заболеваемости начали чудесным образом совпадать.



— На самом деле Смольный стал перепечатывать «Стопкоронавирус.рф», чтобы не было вопросов, еще с июня. Потом просто продолжил, но, похоже, победили какие-то их внутренние партизаны, которые сказали, что нет смысла и дальше врать уже, пусть будет, как есть. Все равно же данные собираются — чего бы их не публиковать.



Фото: COVID-19.SPb.monitoring Поделиться Поделиться







— Еще одно противоречие, на которое вы указываете, — расхождение между числом активных больных c подтвержденным диагнозом COVID-19 (зеленая кривая на графике) и число занятых фактически ковидных коек в один момент времени (красная линия на графике). О чем это говорит?

— График по загрузке стационаров дает ясное понимание существенного занижения числа больных и наглядное представление масштабов первой и второй волн эпидемии. Я понимаю методологический ригоризм составителей — в таблице вполне корректно указывалось, что речь идет только о тех, кто имеет лабораторно подтвержденный диагноз, но совершенно неясно, что мешало публиковать рядом число больных COVID-19, диагноз которым поставлен другими методами, помимо ПЦР-теста.



Фото: COVID-19.SPb.monitoring Поделиться Поделиться







— То есть разница возникла из-за неучтенных больных пневмонией? Но Смольный все же указывал в справке, что в количестве занятых коек речь действительно идет и о тех, и о других.

— Естественно, это «ковид и пневмония». Но надо быть честными — мы же понимаем, что «ковид и пневмония» — это «ковид и ковид». Точно так же, как и практически вся избыточная смертность — это смертность от COVID-19. Это хорошо видно на спадах эпидемии, когда патологоанатомические службы успевают своевременно внести всех умерших в данные оперативного учета. В самих справках эта разница не только не объяснялась, но и вообще не акцентировалась.

— В какой-то момент цифры из справок стали пропадать, остался только процент. Как вы восполняли недостающие данные? У вас в Facebook я видела призывы присылать ссылки на информацию из открытых источников.

— Основу этого графика составляют данные, публиковавшиеся в документе под названием «Текущая информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге». Часть данных сообщалась в этой справке в явном виде — цифры присутствовали в сводной таблице и иногда в тексте. Часть, возможно, помимо желания авторов документа, — в скрытом виде как основа для включенных в документ графиков. Надо сказать, что к лету составители, кажется, догадались, что в документе присутствуют скрытые данные, и пересмотрели подход к публикации иллюстраций, перейдя к растровой графике.

Позже данные из справок были дополнены отдельными заявлениями чиновников в новостях. Официальные заявления для прессы оказались важны в двух отношениях. Во-первых, они дали несколько точек за периоды, не покрытые справкой, во-вторых, они позволили привязать к конкретным датам данные о ходе госпитализации в июле и соотнести данные, публиковавшиеся в справке, с данными, которые публикуются с 3 августа на портале «Петербург против коронавируса».

— На графике есть еще одна кривая — оранжевая, которая рисовалась на основе еженедельных отчетов. Почему она не совпадает с красной?

— Оранжевая линия — результат сложения данных, присутствовавших в еженедельных отчетах в скрытом виде в графике, отражавшем распределение коек между тяжелыми, средней тяжести и легкими случаями на конец каждой недели. Почему она не совпадает с данными из ежедневных отчетов, я не знаю. Для меня было вполне достаточно того, что они, в общем-то, довольно близки друг к другу и значительно отличаются от другой цифры — числа больных в стационарах с лабораторно подтвержденным диагнозом (зеленая линия на графике).

— Публикация всех этих параметров прекратилась на два месяца. После возобновления расхождение исчезло — в числе госпитализированных стали указывать и тех, у кого ковид подтвержден, и тех, у кого в диагнозе пневмония. Выходит, власти взяли паузу, чтобы незаметно устранить противоречие?

— Не думаю. Пауза была нужна, чтобы никто не мешал «Стопкоронавирусу» врать. По городским данным новая волна была видна уже в мае, и в преддверии ПМЭФ, игр Евро-2020 и «Алых парусов» власти прекратили публикацию статистики по эпидемии и тщательно скрывали ее до 3 августа, когда волна уже месяц как шла на спад. Но думаю, что они, в принципе, не ожидали, что кто-то будет рассматривать их данные под микроскопом.



— Давайте про смертность. В описании проекта вы говорите, что в пересчете на 100 тыс. населения показатели смертности от коронавируса в России и Петербурге — едва ли не худшие в Европе. То есть хотя бы здесь нам не врут?



— Можно говорить о том, что данные о смертности перед публикацией не подвергались дополнительному сглаживанию. Это дает надежду на то, что их собирали добросовестно. Они могут быть неполными, но они, безусловно, верно отражают динамику — если мы видим рост недельных сумм или скользящих средних, эпидемия точно идет на подъем. Если начался систематический спад, более мощный, чем случайная изменчивость день ото дня, — эпидемия точно идет на спад. Этого, к сожалению, нельзя сказать в отношении данных о новых выявленных случаях. В результате у нас наблюдается парадоксальная ситуация — смертность начинает расти раньше, чем заболеваемость (и снижаться, соответственно, тоже).



Фото: COVID-19.SPb.monitoring Поделиться Поделиться







— Можем ли мы на основе данных о госпитализациях сравнить летальность волн?



— В данных о госпитализациях есть лакуны, но приблизительно можно считать, что численность умерших в оперативном учете соответствует примерно 8% от числа поступивших в больницы, а если брать избыточную смертность, то этот показатель поднимается до 11,4%. Сравнивать летальность волн я бы пока не взялся, но, надеюсь, эта задача может быть решена в будущем, в особенности если удастся добиться от Горздрава полного раскрытия данных.



— Судя по обновленным графикам, основные показатели (число заболевших, госпитализаций и смертей) снова пошли в рост. Можем ли мы уже утверждать, что четвертая волна началась?

— Волна идет на подъем. За последние семь дней (1 — 7 сентября) выявлено 8 246 новых случаев COVID-19, что составляет 104,82% от числа случаев, выявленных за предшествующие семь дней (25 — 31 августа), госпитализировано c COVID-19 1 578 человек, что составляет 107,86% от числа госпитализированных за предшествующие семь дней (1 463), в оперативном учете зарегистрировано 257 смертей, связанных с COVID-19, что составляет 106,64% от числа смертей за предшествующие семь дней (241). Скорость изменений мала, возможно, вскоре направление тренда снова сменится на противоположное, но все ключевые показатели динамики пошли в рост. Чтобы сказать наверняка, нужна как минимум еще неделя. Это как с землетрясением или извержением вулкана. Мы можем его уверенно предсказать, когда оно уже, по сути, началось, просто трясет еще не сильно, и есть несколько часов, чтобы срочно эвакуировать население.

— Пока представление информации на сайте COVID-19.SPb.monitoring подходит скорее для ученых, работающих с данными. Рядовому горожанину, пожалуй, не слишком просто даже добраться до поясняющих текстов и таблиц. Есть ли у вас планы сделать проект более «дружественным» к обывателю?

— Возможно, так это и видели в команде уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, который поддерживал и в какой-то степени инициировал этот проект. Так что не исключено.

Учитывая то, сколько вопросов повисает в воздухе из-за отсутствия или систематической фальсификации данных, я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться ко всем сознательным медицинским работникам, располагающим достоверными сведениями о выявленных заболевших, об общей загрузке коек и о динамике госпитализаций в июне — июле 2021 года, с просьбой передать мне эту информацию любым удобным им способом. Я знаю, что эти данные систематически собирались, более того — их докладывали на закрытых заседаниях, их просто не сообщали гражданам. Я гарантирую информаторам анонимность. Мне и другим аналитикам эти данные необходимы для мониторинга и прогнозирования развития эпидемии.



Фото: COVID-19.SPb.monitoring Поделиться Поделиться







— Возможно, помощь врачей понадобится снова, если на фоне роста заболеваемости власти опять перестанут публиковать данные. Или ваш ресурс сделает все тайное явным?

— Мы все равно уже знаем, что официальные данные по выявленным случаям за весь срок эпидемии занижены в разы, что Петербург достиг небывалых показателей избыточной смертности (на конец июля — более 500 человек на 100 тыс. населения), что власти Петербурга знали о начале третьей волны еще в мае, были исчерпывающим образом осведомлены о катастрофическом росте заболеваемости в июне — как видят сейчас полные данные о количестве смертей в августе (с декабря 2020 г. данные ЗАГС о естественном движении населения перестали публиковать на сайте правительства Петербурга, и мы узнаем их лишь со значительным опозданием из отчетов Росстата). Мы знаем, что власти провалили кампанию по массовой вакцинации, не предприняли никаких мер по купированию третьей волны, не ввели своевременно никаких санитарных ограничений и полностью пустили эпидемию на самотек. Мы уже знаем цену, которую город заплатил за это. Избыточная смертность за июнь и июль 2021 г. составила около 7,5 тыс. человек (это превысило смертность июня и июля 2019 года примерно в 1,8 раза), еще 1 338 значатся умершими от COVID-19 в оперативном учете за август. Скрывать все это уже бесполезно. Мне одному сделать все тайное явным, конечно, не под силу. Моя задача — сбор и независимый аудит данных. В предоставлении первичных данных мне критически важны официальные публикации и неофициальная помощь инсайдеров.

P.S. «Фонтанка» предложила прокомментировать результаты исследования комитету по здравоохранению. Ведомство предложило перенаправить вопросы в Роспотребнадзор. В его петербургском управлении комментарий не предоставили.

Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Петербурге:

— Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге был одним из инициаторов этого исследования. Мы считаем его очень важным в правозащитном плане и с точки зрения выводов, которые можно сделать для системы управления здравоохранением. К официальной статистике по заболеваемости доверия нет, и неоднократно возникали ситуации, когда казалось, что цифры берутся с потолка. А если люди видят, что власти их обманывают, то и к разумным рекомендациям относятся с недоверием, например к вакцинации. Чтобы делать правильные выводы, нужны достоверные цифры, а математические методы исследования дают возможность делать обоснованные выводы даже при ограниченной исходной базе.

Сейчас мы изучаем выводы Алексея Куприянова. Его исследование — это инструмент защиты наших прав на здоровье и на жизнь. Необходимости в обращении в правоохранительные органы [из-за недостоверной статистики] я пока не вижу. Но нужна честная статистика, чтобы люди могли видеть реальную картину. Практика сознательного или невольного обмана людей должна быть прекращена.

Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

