Рухнувший автомобильный мост в Балтиморе взорвали

Автор: The Telegraph / YouTube
В американском штате Мэриленд подорвали остатки моста, который обрушился еще в марте. Конструкции до сих пор держали в ловушке судно, врезавшееся в опору моста.
Куски ферм моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе взорвали при помощи высокоточных зарядов, сообщает 14 мая NBC News. Так удалось наконец освободить контейнеровоз Dali, который был зажат рухнувшей ему на нос конструкцией. Экипаж судна в составе
Куски моста вывезли с помощью кранов и судов. Контейнеровоз вскоре должны снять с мели. Чтобы полностью убрать судно и конструкции моста, может потребоваться еще несколько дней. Полностью открыть порт Балтимора для судоходства планируют к концу мая. Гавань входит в двадцатку крупнейших портов США по судоходству, и с момента обрушения моста суда приходилось переправлять по альтернативным каналам.
Большой автомобильный мост через реку Патапско в Балтиморе обрушился 26 марта после того, как многотонный контейнеровоз Dali врезался в одну из его опор. В результате погибли шесть человек. Все они — рабочие, которые ремонтировали проезжую часть моста прямо над местом, куда врезалось судно. Во время обрушения они упали в воду. Момент обрушения попал на видео.