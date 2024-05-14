Рухнувший автомобильный мост в Балтиморе взорвали

В американском штате Мэриленд подорвали остатки моста, который обрушился еще в марте. Конструкции до сих пор держали в ловушке судно, врезавшееся в опору моста.

Куски ферм моста имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе взорвали при помощи высокоточных зарядов, сообщает 14 мая NBC News. Так удалось наконец освободить контейнеровоз Dali, который был зажат рухнувшей ему на нос конструкцией. Экипаж судна в составе 21 человека в момент взрыва оставался на борту — власти сочли это безопасным. О каких-либо травмах или проблемах не сообщалось.