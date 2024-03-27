Шесть человек, вероятно, погибли при обрушении автомобильного моста в США

После крушения контейнеровоза и обрушения автомобильного моста в американском Балтиморе пропавшими без вести остаются шесть человек. Вероятнее всего, они погибли, сообщает 27 марта NBC News со ссылкой на официальных лиц.

Вечером вторника, 26 марта, активные поисково-спасательные работы в Балтиморе были приостановлены, пишет ABC News. Учитывая прошедшее с момента крушения время и температуру воды, вряд ли шестерых упавших в воду удастся найти живыми, сказал адмирал береговой охраны Шеннон Гилрит. Спасти смогли двух человек: один был в хорошем состоянии и отказался от лечения, а второй получил серьезные травмы.