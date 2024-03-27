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    Шесть человек, вероятно, погибли при обрушении автомобильного моста в США

    1991
    8 комментариев

    Автор: Insider News / YouTube

    После крушения контейнеровоза и обрушения автомобильного моста в американском Балтиморе пропавшими без вести остаются шесть человек. Вероятнее всего, они погибли, сообщает 27 марта NBC News со ссылкой на официальных лиц.

    Вечером вторника, 26 марта, активные поисково-спасательные работы в Балтиморе были приостановлены, пишет ABC News. Учитывая прошедшее с момента крушения время и температуру воды, вряд ли шестерых упавших в воду удастся найти живыми, сказал адмирал береговой охраны Шеннон Гилрит. Спасти смогли двух человек: один был в хорошем состоянии и отказался от лечения, а второй получил серьезные травмы.

    Как сообщил в соцсети Х (бывший Twitter) консульский отдел посольства Мексики в Вашингтоне, среди пропавших без вести — мексиканцы, сальвадорцы и гватемальцы, передает ТАСС. Это рабочие, которые заливали бетон, чтобы заделать выбоины на проезжей части моста, прямо над местом, куда врезался контейнеровоз.

    Напомним, ранним утром 26 марта в Балтиморе, штат Мэриленд, многотонное судно, перевозившее контейнеры, врезалось в опору моста имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. В результате автомобильная переправа рухнула в воду. Момент обрушения попал на видео. Сообщалось, что в воду упали восемь человек.

    Как пишет NBC News, следователи пришли к выводу, что происшествие было несчастным случаем, а не терактом. Контейнеровоз Dali шел под флагом Сингапура в Шри-Ланку. Он был зафрахтован датской компанией Maersk, а за его работу отвечает Synergy Marine Group. Отмечается, что в 2016 году Dali уже попадал в происшествие, врезавшись в причал в бельгийском порту.

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    СШАОбрушение моста
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