Судно обрушило огромный автомобильный мост в США. В воде ищут людей

Автор: Guardian News / YouTube
Крупный автомобильный мост в американском Балтиморе, штат Мэриленд, рухнул в воду утром 26 марта. Несколько человек могли упасть в реку, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти. Кадры обрушения публикуют СМИ.
Контейнеровоз врезался в опору моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, после чего переправа начала рушиться в воду. Часть, судя по видео, упала и на сам контейнеровоз. По данным береговой охраны, это было
В пожарной службе Балтимора заявили, что по меньшей мере семь человек могли оказаться в воде, пишет The Guardian. Во время столкновения на мосту находились несколько машин. На месте работают спасательные службы. В Synergy Marine Group изданию сообщили, что вся команда судна была учтена и сообщений о травмах среди них не поступало.
Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки был построен в 1972–1977 годах и имел протяженность