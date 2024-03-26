Судно обрушило огромный автомобильный мост в США. В воде ищут людей

Крупный автомобильный мост в американском Балтиморе, штат Мэриленд, рухнул в воду утром 26 марта. Несколько человек могли упасть в реку, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти. Кадры обрушения публикуют СМИ.

Контейнеровоз врезался в опору моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, после чего переправа начала рушиться в воду. Часть, судя по видео, упала и на сам контейнеровоз. По данным береговой охраны, это было 948-футовое судно под флагом Сингапура, которое следовало в Шри-Ланку.