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    Судно обрушило огромный автомобильный мост в США. В воде ищут людей

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    Автор: Guardian News / YouTube

    Крупный автомобильный мост в американском Балтиморе, штат Мэриленд, рухнул в воду утром 26 марта. Несколько человек могли упасть в реку, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти. Кадры обрушения публикуют СМИ.

    Контейнеровоз врезался в опору моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, после чего переправа начала рушиться в воду. Часть, судя по видео, упала и на сам контейнеровоз. По данным береговой охраны, это было 948-футовое судно под флагом Сингапура, которое следовало в Шри-Ланку.

    В пожарной службе Балтимора заявили, что по меньшей мере семь человек могли оказаться в воде, пишет The Guardian. Во время столкновения на мосту находились несколько машин. На месте работают спасательные службы. В Synergy Marine Group изданию сообщили, что вся команда судна была учтена и сообщений о травмах среди них не поступало.

    Мост имени Фрэнсиса Скотта Ки был построен в 1972–1977 годах и имел протяженность 2,57 км. Он пересекает реку Патапско, которая вместе с портом Балтимора является центром судоходства на восточном побережье США. По мосту проходит магистраль, соединяющая Нью-Йорк с Вашингтоном. До своего разрушения он был третьим в мире по длине мостом с неразрезной металлической фермой, отмечает ТАСС.

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