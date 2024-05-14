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    Сборку первого электробуса для Петербурга показали публике. Скоро его привезут на Манежную

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    17 комментариев
    Фото: «Транс-Альфа»
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    На заводе «Транс-Альфа» завершили сборку первого электробуса для Петербурга. Предполагается, что его покажут на этой неделе на транспортном фестивале.

    Видео сборки опубликовал производитель. Это головной образец партии, которая включает модель «Сириус».

    «Транс-Альфа»

    Как говорят в торговом доме «Транс-Альфа», это полностью отечественная разработка, она создана на заводе в Вологде. В начале 2024 года предприятие заключило контракт на поставку 26 электробусов с «Пассажиравтотрансом», затем к нему добавили допсоглашение еще на два. Они закупаются для нового автобусного парка, который строится на Ржевке и рассчитан на 400 машин. Запас хода на полной зарядке — 240 километров, заряжаться машины будут ночью в парке. Применяется тяговая батарея из 18 модулей суммарной ёмкостью 650 кВт·ч.

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    Показать новинку собираются на фестивале «Транспортфест», который пройдет в Петербурге 16–18 мая. 17 числа на Манежной площади и Кленовой улице откроется выставка инновационного транспорта, в списке все главные российские производители — от МАЗ и «Волгабас» до «Группы ГАЗ», АВТОВАЗа и Трансмашхолдинга. Будут участвовать также Yutong и HIGER. «Всего можно будет увидеть порядка 50 образцов автобусов, работающих в том числе на альтернативных источниках энергии, троллейбусов, трамваев и оборудования», — анонсирует Смольный.

    О перекрытиях движения в связи с фестивалем — читайте здесь.

    Фото: «Транс-Альфа»

    «Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях аукциона, который объявляли три раза. В итоге вместо 40 двухсекционных электробусов в лизинг более чем за 4 млрд рублей город напрямую закупает 28 односекционных (стартовая цена составляла около миллиарда). Всего в 2024 году ждут 100 электробусов, на Ржевке идет строительство профильного автобусного парка на 400 машин.

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