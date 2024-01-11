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    Смольный подтвердил, что закупит электробусы для Петербурга у вологодского поставщика

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    Первые электробусы для нового профильного автобусного парка на Ржевке, как и писала «Фонтанка», петербургский «Пассажиравтотранс» закупит у вологодской «Транс-Альфы». Их действительно возьмут больше, чем планировалось.

    Информацию о поставщике вечером 11 января официально подтвердил комитет по транспорту. Ранее «Фонтанка» писала, что «Транс-Альфа» снизила стартовую стоимость 22 электробусов с 1,012 миллиарда до 834,9 миллиарда рублей, но в итоге контракт заключат по изначальной стоимости — на большее количество машин. Судя по сообщению комитета, купят 26 односекционных электробусов, запас автономного хода — не менее 240 километров, вместимость — не менее 53 человек. Их предполагается направить на маршруты в северных районах — Красногвардейском, Калининском, Выборгском и Приморском.

    Сейчас у «Транс-Альфы» есть в серии модель электробуса «Сириус», подходящая по основным показателям под требования «Пассажиравтотранса».

    Всего в 2024 году предполагается закупка 100 электробусов, под них началось строительство парка в Ржевке. Всего он сможет вмещать 400 машин.

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