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    Стало известно, какие электробусы закупят для Петербурга

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    Первые электробусы из массовой закупки для Петербурга поставит компания «Транс-Альфа». Она снизила цену на 17,5%.

    Фото: Михаил Грачев / «Фонтанка.ру» / архив
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    Сам протокол подведения итогов аукциона опубликован накануне, но названия участников там не раскрыты; лишь указано, что победила компания, которая снизила цену до 834,9 млн рублей со стартовых 1,012 млрд. Второй претендент понизился лишь до 840 млн. По данным «Фонтанки», первым является «Транс-Альфа», вторым — «Волгабас».

    Напомним, в рамках контракта поставщик должен привезти 22 односекционных электробуса. Однако, как часто бывает в случае понижения цены, в итоге контракт предполагается заключить по стартовой цене, но привезти за нее большее количество подвижного состава.

    Ранее «Транс-Альфа» демонстрировала в Петербурге свою модель электробуса «Сириус». На сайте компании указано, что автономный ход этой машины без подзарядки аккумулятора достигает 240 км. Именно такая нижняя планка поставлена в аукционе «Пассажиравтотранса» для Петербурга.

    Фото: Михаил Грачев / «Фонтанка.ру» / архив

    «Фонтанка» подробно рассказывала о перипетиях аукциона, который объявляли три раза. В итоге вместо 40 двухсекционных электробусов в лизинг более чем за 4 млрд рублей город напрямую закупает 22 односекционных (стартовая цена составляла около миллиарда). Всего в 2024 году ждут 100 электробусов, на Ржевке идет строительство профильного автобусного парка на 400 машин.

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    Комментарии 49

    Гость11 Янв 2024 в 14:20
    Верните Икарусы!
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