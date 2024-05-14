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    СМИ сообщили о последствиях схода поезда с рельсов под Волгоградом

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    В Волгоградской области на станции Котлубань ночью 14 мая вагоны грузового поезда сошли с рельсов, горели цистерна с соляркой и вагон с пиломатериалами. Движение поездов, в том числе пассажирских, было приостановлено.

    ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает, что из-за ЧП повреждено 300 метров железной дороги.

    Портал V1.RU, уточняя причину произошедшего, отмечает, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который обычно всегда комментирует атаки беспилотника, сейчас молчит. Никаких официальных заявлений от него не поступало.

    В пресс-службе железной дороги сообщили, что вагоны сошли с рельсов в «результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

    Сейчас на месте ЧП специалисты осматривают ж/д пути, чтобы выявить возможные повреждения.

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