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    Lux Express запустит новый маршрут в Таллин после закрытия на ночь границы в Нарве

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    Автобусный перевозчик Lux Express запускает новый автобусный маршрут между Петербургом и Таллином. Как сообщила компания 14 мая, автобусы начнут ходить через пункт пропуска Шумилкино-Лухамаа. Маршрут станет дополнительным, рейсы через пункт пропуска Ивангород-Нарва с пешим переходом границы сохранятся. Первое отправление из Петербурга состоится 21 мая, из Таллина — 22 мая.

    Перевозчик будет совершать по два отправления в каждую сторону: по вторникам и воскресеньям в 19:05 из Санкт-Петербурга и по понедельникам и средам в 19:00 из Таллина. Время прибытия автобусов: в Таллин — в 06:05, в Санкт-Петербург — в 06:00.

    Время в пути составит около 11 часов. Автобусы Lux Express будут совершать в пути несколько остановок, в том числе в Пскове, Выру и Тарту.

    Ранее через Шумилкино-Лухамаа начали ходить автобусы другого перевозчика — «Эколайнс». Пограничный пункт Нарва — Ивангород теперь закрывается на ночь. Возможно только пешеходное пересечение границы.

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