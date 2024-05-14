Lux Express запустит новый маршрут в Таллин после закрытия на ночь границы в Нарве

Автобусный перевозчик Lux Express запускает новый автобусный маршрут между Петербургом и Таллином. Как сообщила компания 14 мая, автобусы начнут ходить через пункт пропуска Шумилкино-Лухамаа. Маршрут станет дополнительным, рейсы через пункт пропуска Ивангород-Нарва с пешим переходом границы сохранятся. Первое отправление из Петербурга состоится 21 мая, из Таллина — 22 мая.



Перевозчик будет совершать по два отправления в каждую сторону: по вторникам и воскресеньям в 19:05 из Санкт-Петербурга и по понедельникам и средам в 19:00 из Таллина. Время прибытия автобусов: в Таллин — в 06:05, в Санкт-Петербург — в 06:00.

