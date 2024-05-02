Далеко ли до Таллина. Ecolines и Lux Express рассказали, как будут ходить автобусы после закрытия границы в Нарве на ночь

Автобусные операторы Ecolines и Lux Express изменили расписание и маршрут автобусов Петербург — Таллин после того, как пограничный пункт Нарва — Ивангород стал закрываться на ночь.



Lux Express решил отказаться от ночных рейсов. Как следует из расписания на сайте компании, его рейсы отправляются из Таллина в Петербург в 6.00, 7.00, 8.00, 10.15, 11.15, 14.30 и 15.45. Из Петербурга в Таллин — в 7.30, 8.45, 12.45, 13.15, 16.00, 17.15. Напомним, после закрытия автомобильного пункта пропуска Нарва — Ивангород на ремонт с 1 февраля автобусы Lux Express стали ходить по модели шаттла с пешеходным переходом границы. Также изменится расписание маршрутов в Ригу, следующих через тот же пункт пропуска. Пассажирам с билетами на отмененные рейсы направлены информационные письма, сообщает перевозчик.

