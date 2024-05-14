Chevrolet на пустой улице протаранил забор в Красном Селе. На помощь вышли из окна

Легковой автомобиль с краснодарскими номерами не вписался в поворот на совершенно пустой дороге в Петербурге. Камеры наблюдения засняли момент ДТП и необычный способ очевидца прийти на помощь.

ДТП произошло в пятом часу утра 14 мая у дома 92 по проспекту Ленина в Красном Селе, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль Chevrolet Cruze наехал на ограждение проезжей части. На видео, опубликованном в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», видно, что водитель не гнал, но на закруглении дороги машина просто поехала прямо и врезалась в поребрик.