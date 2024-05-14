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    Chevrolet на пустой улице протаранил забор в Красном Селе. На помощь вышли из окна

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    Автор: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Легковой автомобиль с краснодарскими номерами не вписался в поворот на совершенно пустой дороге в Петербурге. Камеры наблюдения засняли момент ДТП и необычный способ очевидца прийти на помощь.

    ДТП произошло в пятом часу утра 14 мая у дома 92 по проспекту Ленина в Красном Селе, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Автомобиль Chevrolet Cruze наехал на ограждение проезжей части. На видео, опубликованном в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село», видно, что водитель не гнал, но на закруглении дороги машина просто поехала прямо и врезалась в поребрик.

    После этого автомобиль понесло дальше вдоль поребрика, и за пешеходным переходом он протаранил металлический забор и выскочил на тротуар. Водительская дверь оказалась зажата, и автомобилист выбрался с пассажирской стороны. В этот момент к нему на помощь вышел очевидец. Сделал он это не самым тривиальным способом: вылез из окна на первом этаже дома.

    Авария обошлась без пострадавших, добавили в главке. Причины произошедшего выясняются.

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