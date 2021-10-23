Смольный поправил коронавирусное постановление, в Петербурге через неделю введут жесткие ограничения по московскому образцу

Фото: Александр Подгорчук/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В Петербурге вводятся ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга. Соответствующие изменения в 121 коронавирусное постановление внес 23 октября губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного. С 30 октября по 7 ноября запрещается деятельность предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых. Также прекращается деятельность объектов розничной торговли, за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли продовольственными товарами или непродовольственными товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%.

Останавливается предоставление услуг салонов красоты (за исключением парикмахерских), косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, банных услуг (за исключением помывочных зон), ветеринарных услуг (за исключением услуг по оказанию экстренной ветеринарной помощи). Запрещен допуск посетителей в фитнес-центры, плавательные бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы, ледовые катки, на объекты развлечения и досуга, а также в букмекерские конторы, помещения тотализаторов и их пунктов приема ставок. Также запрещается доступ посетителей в зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе. Прекращается доступ посетителей в детские игровые комнаты, детские развлекательные центры. Также остановлено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов государственной власти, в том числе в МФЦ (за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти), если иное не установлено советом по противодействию распространению в Петербурге COVID-19.

Запрещено проведение спортивных, физкультурных мероприятий, за исключением тех, что согласованы с Роспотребнадзором. Останавливается проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе торжественной регистрации брака), досуговых и иных мероприятий (в том числе мастер-классов, лекций, тренингов). Посетители не смогут попасть в помещения библиотек, выставочные залы, кинотеатры, цирки и концертные площадки. Музеи и театры смогут продолжить работу только при условии запрета доступа организованных групп детей и допуска остальных лиц при наличии QR-кода или справки о медотводе Школы работать не будут, колледжи только дистанционно. Отдельно запрещено кататься на речных трамвайчиках. Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха – бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за три календарных дня.

Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп. С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом. Запреты не распространяются на проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами государственной власти Петербурга, а также мероприятий, согласованных с управлением Роспотребнадзора. Доступ лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных в постановлении объектов, поддержание процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, разрешен. Сроки введения требований к наличию QR-кодов, за исключением музеев и театров, а также правил заселения в дома отдыха, остаются неизменными. Организации культуры (кроме театров и музеев), а также медицинские организации, оказывающие стоматологические услуги (кроме оказания экстренной помощи), не будут осуществлять свою деятельность с 30 октября по 7 ноября.

"Фонтанка" ранее писала, что Петербург намерен пойти по московскому сценарию, в том числе чтобы у жителей столицы не было соблазна провести каникулы в Северной столице. При этом билеты на поезда все равно уже раскуплены, а места в гостиницах заняты. Сами горожане после объявления о допуске в те же торговые центры только по QR-коду о вакцинации выстроились в очереди за прививкой. Известно, что некоторые учреждения не дожидаются 30-го октября и перестали пускать невакцинированных взрослых, например, на детские соревнования.