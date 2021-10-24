«Да поможет нам Гермес». Как петербургский бизнес встретил приказ не работать вместе со всей страной

О том, что нерабочие дни будут сопровождаться жесткими ограничениями, «Фонтанка» сообщила в пятницу 22 октября, а накануне подоспел официальный документ. 121-м постановлением Смольный закрывает на период с 30 октября по 7 ноября то, что он привык закрывать в предыдущие подходы — общепит (работает только навынос), сферу услуг (за редким исключением), непродовольственную розницу (кроме товаров первой необходимости), объекты развлечения и досуга. Бизнес рассказал «Фонтанке», как он собирается пережить этот период, но не смог объяснить сам себе — зачем он гнал на вакцинацию 80% сотрудников.



Ресторанам и кафе работать лишь навынос и на доставку не впервой, прошлогодний новогодний локдаун сопровождался ровно такими же требованиями. В этот раз мнения в отрасли разделились: кто-то, к примеру, считает это меньшим злом, так как закрытие позволяет рассчитывать на господдержку и скидки, в отличие от требования обслуживать посетителей по QR-кодам. «Для общепита Петербурга в нынешних реалиях QR-код равно локдаун, — говорит Александр Романенко, совладелец Bakunin Group. — Локдаун с открытыми дверями. При настоящем локдауне проще вести переговоры с арендодателями». Насчет скидок, впрочем, это пока гипотеза. Дмитрий Зубков, директор ТРК «Галерея», на соответствующий вопрос ответил лаконично: «Ничего не буду обещать».



«Когда вышло 121-е постановление, мы сидели в ресторане с главным режиссером одного из питерских театров, — рассказал ресторатор Александр Затуливетров. — И мы читали и пытались понять, кому из нас повезло. В этот раз повезло ему. В общем, мы слабо понимаем, почему одним можно, а другим нельзя» (театры и музеи смогут продолжить работу без детских групп и по QR-кодам — прим).



Совладелец «Теремка» Виталий Свидовский отмечает три важных момента. «Во-первых, это прямые финансовые потери для бизнеса — оборота компании, доходов сотрудников (премии, доплаты за интенсивность труда), — говорит он. — Понятно, что этого не будет. Будут сложности в переговорах по аренде. Мы ещё не по всем проектам завершили переговоры по условиям лета — осени 2021 года. Произойдет нарушение цепочек поставок, у нас много поставок перспективных на месяцы вперёд. Заказы размещены. Нужно будет выкупать». Второе — не ясен объем помощи со стороны государства и ее адресаты. «Мы считаем, что несправедливо делить компании по размеру бизнеса, — подчеркивает Свидовский. — Чем сотрудники крупных компаний, которые попали под запрет, отличаются от сотрудников компаний относящихся к МСП? И в-третьих, нарушится эмоциональный и психологический фон. Мы уговаривали сотрудников вакцинироваться, чтобы больше не было ограничений. Мы выполнили задачу в 80%, даже больше. И нас закрыли».



Последний аргумент повторяют и представители других «ограниченных» отраслей. «Наш главный месяц — это ноябрь, он приносит выручки, как за три летних месяца, — говорит Ксения Рясова, президент компании Finn Flare (одежда и аксессуары). — Для нас это удар поддых. У нас 75% в компании привитых сотрудников, к 1 декабря будет 80%. Я зачем уговаривала их привиться, умоляла, своим примером убеждала? Закрыли всех одинаково — и привитых, и не привитых. Казань сделал вход по QR-кодам, вдвое упал трафик. Они убили трех зайцев: сократился поток, в ТЦ пришли только привитые, а людей, которые хотят делать покупки, стимулировали вакцинироваться. Московское, подмосковное и петербургское решения вопиющие по отношению к тем, кого там заставили привиться».



«Это решение не фатальное, но очень неприятное и необъяснимое для людей, которые ходят и прививаются зачем-то, — считает Михаил Уржумцев, директор Melon Fashion Group. — Это как-то обнуляет смысл пропаганды вакцинации».



«Локдаун для нас — это очередной удар. При чем сейчас он в самый пик сезона, в это время у нас всегда каждый год максимальные выручки и последние маржинальные недели перед чередой акций (11.11, «черная пятница», далее пред новогодние и новогодние скидки), — поделилась Анна Сироткина, коммерческий директор сети магазинов одежды Baon. — В постановлении снова ни слова про аренду — опять разбирайтесь сами арендаторы с арендодателями».



Под запрет попали и аквапарки, для которых, само собой, время школьных каникул — самый высокий сезон. Дмитрий Крутиков, гендиректор аквапарка «Питерлэнд», рассказал, что, по опыту прошлых месяцев, предполагал такое развитие событий, однако логика ему понятнее не стала. «У меня на 1 октября QR-код безопасности. Привито 89,3 % сотрудников. Остальные — либо переболели, либо имеют медотвод, причем всего у двоих он постоянный, — говорит он. — За все время с начала пандемии у нас не было вспышек ни среди посетителей, потому что больные люди не ходят в аквапарк, ни среди сотрудников, переболели из них 10%. Мы соблюдаем все требования по обеззараживанию, по маскам, по всему. Мы были готовы впускать людей только по QR-кодам, мы хотим быть максимально правильными».



Несмотря на это, аквапарк несет огромные потери. «Пиковые для нас периоды — это новогодние каникулы и это лето, которого у нас, считайте, не было, мы работали большую часть времени в формате бассейна, — рассказывает Крутиков. — И, конечно, школьные каникулы. Скажем, сентябрь — провальный месяц, так как все тратят на школу, а не на развлечения; в октябре народ начинает раскачиваться, и к нам приходили до пандемии 1100 человек, а в каникулы — по 2 500, до 3 000. То есть рост обычно — в два раза, он позволял дожить до новогодних каникул и зарабатывать дальше».



Кинотеатры тоже готовились заранее. Только одной вести о частичном локдауне в Москве хватило, чтобы были приняты решения о переносе кинопремьер для всей России — так что тут петербургское 121-е постановление особой роли не сыграло. Самой ожидаемой из новинок был «Купе №6», фильм российско-финского производства с Юрой Борисовым, номинированный на премию «Оскар» от Финляндии. Причем новая дата выхода картины пока не объявлена. Из других запланированных новинок — даты поменяли фильм Marvel «Вечные» (с 4 на 8 ноября), «Последняя дуэль» Ридли Скотта (с 28 октября на 18 ноября) и «Французский Вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»» (с 11 ноября на 18 ноября). Кроме того, по информации «Вечерней Москвы», кинокомпания «Пионер» перенесла премьеру приключенческой комедии «Помогите, я уменьшил своих друзей!» (новая дата — 25 ноября) и мультфильма «Щенячий патруль: улетная помощь» (новая дата — 2 декабря).



«Полный локдаун — это лучше, чем закрывать кинотеатры, фитнес и рестораны. Если уж меры применять, надо закрывать все. Иначе это какой-то бред, — говорит Олег Березин, глава Ассоциации владельцев кинотеатров. — Мы были морально готовы. Закрытие лучше, чем QR-коды, потому что это не бизнес, поток падает в пять раз, а аренду надо платить и персонал выводить на работу. Локдаун — это повод к диалогу с арендодателями. Диалог будет сложный, но понятный. Закрытие, если оно продлится, повод договариваться с властями о компенсациях».



Зато решение Смольного, похоже, обернулось наибольшими проблемами для организаторов кинофестиваля «Послание к человеку», который на данный момент запланирован на сроки с 29 октября по 4 ноября. «Фонтанке» в пресс-службе фестиваля сообщили, что решение относительно формата и сроков проведения будет объявлено в понедельник, 25 октября.



Еще одно объединяющее многих чувство — настороженное отношение к заявленным срокам ограничений. «В общем, опять мы попали во времена неопределённости, — говорит Виталий Свидовский. — До конца не понятен срок локдауна». Идея — давайте пересидим сейчас, зато погуляем в новогодние — тоже внушает доверие не всем. «Я не верю, что мы на Рождество и Новый год поработаем, — признается Дмитрий Крутиков. — В прошлый Новый год мы опять же перешли в режим бассейна. И если бы [запрет] ограничился неделей, наверное, это было бы не очень страшно, не критично. Но есть ощущение, что неделей мы не ограничимся».



А вот Алексей Федоров, управляющий партнёр группы компаний «220 Вольт» и глава комитета по торговле организации «Деловая Россия» поделился в Facebook другими невеселыми наблюдениями. «Если полтора года назад, в первый локдаун, все друг друга поддерживали, владельцы бизнесов и топ-менеджмент самых разных компаний объединялись, джиарщики работали как одна команда, то сейчас и близко такого нет, — пишет он. — В чатиках покой и тишина, каждый сам за себя… Власть и раньше понимала, но теперь окончательно осознала, что слушать бизнес не нужно. На место одних закрытых магазинов приходят другие, вместо обанкротившихся ресторанов открываются такие же, только лучше. Бабы новых нарожают, вот это все».



По мнению Федорова, «комсомольский запал», с которым бизнес объединился для защиты своих отраслей, ушел в песок. «Это естественный процесс. Локдаун и его ожидание стали нормальностью, — объясняет предприниматель. — Ждать и просить помощи, милости, у власти-совершенно бессмысленно. Перестраивать бизнесы, искать новые форматы, уходить в онлайн и дарксторы (банально очень, понимаю), это единственный путь. И да поможет нам Гермес, бог торговли».



Николай Кудин, Галина Бояркова, Алина Циопа,

«Фонтанка.ру»

