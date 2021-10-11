Российско-финский фильм «Купе Номер Шесть» поборется за «Оскар»

Художественный фильм режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть» выдвинут на «Оскар» от Финляндии. Об этом 11 октября сообщает газета Länsi-Suomi .

Лента, в которой снимались Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг, рассказывает о том, как студентка из Финляндии едет в поезде из Москвы в Мурманск, пытаясь сбежать от своей московской любви, а ее попутчиком становится русский шахтер.



Одним из продюсеров «Купе номер шесть» выступила петербурженка Наталья Дрозд (СТВ). Накануне поездки в Канны в интервью «Фонтанке» глава дебютной образовательной лаборатории киностудии «Ленфильм» рассказала, что фильм основан на популярной финской книге.

