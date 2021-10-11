Российско-финский фильм «Купе Номер Шесть» поборется за «Оскар»

Художественный фильм режиссёра Юхо Куосманена «Купе номер шесть» выдвинут на «Оскар» от Финляндии. Об этом 11 октября сообщает газета Länsi-Suomi.
В июле 2021 года лента получила Гран-при Международного Каннского фестиваля.
Лента, в которой снимались Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг, рассказывает о том, как студентка из Финляндии едет в поезде из Москвы в Мурманск, пытаясь сбежать от своей московской любви, а ее попутчиком становится русский шахтер.
Одним из продюсеров «Купе номер шесть» выступила петербурженка Наталья Дрозд (СТВ). Накануне поездки в Канны в интервью «Фонтанке» глава дебютной образовательной лаборатории киностудии «Ленфильм» рассказала, что фильм основан на популярной финской книге.
«Фильм базируется на очень популярной в Финляндии книге «Купе номер шесть» финской писательницы Розы Ликсом. Книга довольно сильно была переписана авторами сценария, одним из которых стал сам режиссёр. Думаю, что Юхо [режиссёр] так сильно заинтересовался этой историей, потому что у него был собственный опыт езды на поезде, на транссибирском экспрессе. Надо сказать, что в первом варианте сценария герои, как и в книге, ехали в Монголию. Но на этапе выбора натуры авторы фильма съездили в Мурманск и переписали историю для поезда Москва — Санкт-Петербург — Петрозаводск — Оленегорск — Мурманск», — рассказывала Наталья Дрозд.
Роль русского шахтёра исполнил Юрий Борисов.
Фильм «Купе номер шесть» (16+) выходит в российский прокат 28 октября. На следующий день прокат начнётся в Финляндии. «Оскар» будет вручен 27 марта 2022 года.