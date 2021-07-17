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Фильм с российским участием «Купе номер шесть» получил Гран-при в Каннах

Картина финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть», среди продюсеров которой - Наталья Дрозд и Сергей Сельянов (СТВ), получила Гран-при Международного Каннского фестиваля.

Картина, в которой снимались Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг, - о том, как студентка из Финляндии едет в поезде из Москвы в Мурманск, пытаясь сбежать от своей московской любви, а ее попутчиком становится русский шахтер.

Ранее в интервью «Фонтанке» Наталья Дрозд рассказывала о работе над этой лентой, о том, как ее секретно доснимали в локдаун, и назвала каннскую программу-2021 «звездной», сочтя уже само попадание в конкурс событием из ряда вон.

Съемки российско-финского фильма проводились при финансовой поддержке российского минкульта.

«Купе номер шесть» не единственный обладатель Гран-при этого года. Второй такой же награды удостоен иранский режиссер Асгар Фархади за фильм «Герой».

Среди других лауреатов этого года - Леос Каракс (лучший режиссер, «Аннетт»), Фильм «Титан» Джулии Дюкорно (Золотая пальмовая ветвь), Рюсукэ Хамагути (лучший сценарий, «Води мою машину»).

Напомним, накануне стало известно, что в конкурсе «Особый взгляд» гран-при получила картина ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

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Комментарии (4)

Ser_N0771
а шахтер ходил в костюме, как сериале Чернобыль?
266081655
Ассоциация с чеховской "Палатой №6"....
vfhbr
Фонтанка разве не знает, что Главной наградой Каннского кинофестиваля считается «Золотая пальмовая ветвь» (Palme d’Or)?!. Это стыдно для тех, кто пишет о кино. Так вот «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Титан» французского режиссера Джулии Дюкурно. Про это уже все СМИ протрубили. А российская картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» вообще не получила призов.
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