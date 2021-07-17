Картина, в которой снимались Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг, - о том, как студентка из Финляндии едет в поезде из Москвы в Мурманск, пытаясь сбежать от своей московской любви, а ее попутчиком становится русский шахтер.

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Ранее в интервью «Фонтанке» Наталья Дрозд рассказывала о работе над этой лентой, о том, как ее секретно доснимали в локдаун, и назвала каннскую программу-2021 «звездной», сочтя уже само попадание в конкурс событием из ряда вон.

«Купе номер шесть» не единственный обладатель Гран-при этого года. Второй такой же награды удостоен иранский режиссер Асгар Фархади за фильм «Герой».



Среди других лауреатов этого года - Леос Каракс (лучший режиссер, «Аннетт»), Фильм «Титан» Джулии Дюкорно (Золотая пальмовая ветвь), Рюсукэ Хамагути (лучший сценарий, «Води мою машину»).

Напомним, накануне стало известно, что в конкурсе «Особый взгляд» гран-при получила картина ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

