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Ученица Сокурова Кира Коваленко получила гран-при в Каннах в программе «Особый взгляд»

Российский фильм «Разжимая кулаки» награжден на Каннском фестивале

Режиссер Кира Коваленко, снявшая фильм «Разжимая кулаки», 16 июля удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля.

Видео награждения опубликовал в своем фейсбуке кинокритик Антон Долин, находящийся в зале. Как следует из записи, режиссер уже покинула фестиваль и не смогла получить приз лично — за нее это сделал продюсер картины Александр Роднянский, поблагодарив съемочную группу и педагога Киры — режиссера Александра Сокурова.

«Бесконечно рад за Киру Коваленко и за всех работавших над фильмом прекрасных профессионалов, — написал Роднянский в своем инстаграме. — Сегодняшняя награда — победа российского кино и международное признание нового талантливого режиссёра!»

Кира Коваленко снимала свой фильм в Северной Осетии, главную роль в картине исполнила студентка актерского факультета владикавказского университета Милана Агузарова. Остальные актеры, за исключением исполнителя роли отца героини, сыграли непрофессиональные артисты. В центре внимания картины — живущая в небольшом городке среди гор семья, строгий глава которой не хочет отпускать в самостоятельную жизнь свою дочь, в то время как старший сын в семье уже уехал на заработки в Ростов, а младший сын пытается найти себя.

Дебютный фильм Киры Коваленко — «Софичка» по повести Фазиля Искандера — также впервые показан на международном фестивале. Это состоялось в Таллине в 2016 году.

Официальная церемония подведения итогов Каннского кинофестиваля состоится 17 июля. В основном конкурсе представлены две картины, которые снимались в России или в копродукции с Россией, с использованием средств министерства культуры. Это «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена.

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