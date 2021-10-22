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«Последняя дуэль» Ридли Скотта со звездным составом

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18 ноября в прокат выйдет «Последняя дуэль» (18+), масштабная историческая драма от классика мирового кино Ридли Скотта. Автор «Бегущего по лезвию» и «Дуэлянтов» собрал здесь невероятную по пестроте актерскую команду: звезду «Убивая Еву» Джоди Комер, Адама Драйвера, Мэтта Деймона, Бена Аффлека.

Фото: скриншот трейлера
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В основе фильма — одноименный роман Эрика Джеггера, вполне находчиво придуманный. Главная героиня в исполнении Комер оказалась изнасилована лучшим другом мужа. Супруг, по законам чести, вызвал насильника на поединок. Дальше же читателю романа и зрителю предлагается три версии событий — от лица каждого из героев. И зритель волен сам выбирать, какая из них кажется ему более достоверной, кому из героев он готов сочувствовать.

Судьба у фильма пока складывается не лучшим образом: американский прокат сразу не задался, критики окрестили ленту чуть ли не провалом, да и в русских кинотеатрах он, кажется, пройдет куда менее шумно, чем планировалось — премьеру перенесли с 28 октября на 18 ноября из-за нерабочих дней.

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера

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