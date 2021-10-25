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Рестораторы и владельцы ТЦ попросили губернатора Петербурга ввести обязательную вакцинацию для других отраслей

Представители сферы общественного питания и торговых центров обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой расширить список отраслей, которым необходимо вакцинировать 80% сотрудников. Письмо, направленное в Смольный 23 октября (есть в распоряжении «Фонтанки»), подписали владельцы и управляющие ресторанных групп и сетей, а также ТК «Невский центр», ТРК «Лето» и УК «Адамант».

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По словам предпринимателей, новые ограничения, которые были введены в последнее время из-за роста заболеваемости коронавирусом, «так или иначе связаны с необходимостью вакцинирования населения». Авторы письма ссылаются на опрос «Фонтанки», который показал, что более 60% петербуржцев не планируют вакцинироваться, несмотря на ограничения на посещение ресторанов, непродуктового ретейла, фитнес-центров и других организаций. При этом «введение запрета на посещение предприятий без QR-кода наносит значительный урон экономике города, в то время как требование по обеспечению QR-кодами 80% сотрудников не имеет никаких негативных экономических последствий».

Сейчас требования об обязательной вакцинации персонала действуют для предприятий сферы торговли и услуг, но не распространяются на предприятия строительной отрасли, добывающей и перерабатывающей, тяжёлой и лёгкой промышленности и ряда других, в которых занято более половины работающего населения Петербурга. «При этом сотрудники компаний указанных отраслей — это люди, которые вместе с посетителями ресторанов и торговых центров спускаются в метро, посещают продуктовые магазины, учатся и работают в коллективах, занимаются спортом в фитнес-центрах. Также это касается учащихся ВУЗов, училищ, колледжей и других», — говорится в письме.

Подавляющее большинство предприятий общественного питания смогли выйти на показатели 80% и выше вакцинированного персонала менее чем за два месяца.

«Считаем максимально эффективным, логичным и справедливым, а более того — жизненно необходимым не только в целях сохранения бизнеса, но и в целях сохранения жизни и здоровья граждан ввести требования по вакцинации сотрудников, аналогичные требованиям к предприятиям общественного питания, во всех вышеперечисленных отраслях экономики и для учащихся, достигших возраста 18 лет», — сообщают авторы письма.

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Комментарии (16)

AndyWarhol
Сами в дерьме, так пусть и окружающие страдают... Типичные "россиянцы". Принципиально эти заведения посещать больше не буду.
кимыч
не говорите, что мне делать, а я не скажу куда вам идти.
VKuser199962806
В Сингапуре 94% вакцинированных. И они составляют 40% тех кто находится( находился) в реанимации .
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