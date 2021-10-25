Правительство Петербурга не рассматривает продления жестких ограничений после 7 ноября

«На сегодня в повестке не стоит продление сроков так называемых ограничительных мер», — подтвердил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.



Ответственность граждан с точки зрения вакцинации и бизнеса с точки зрения соблюдения ограничений позволит не ставить такой вопрос, добавил он.



Напомним, что «жесткий локдаун» по московскому образцу объявлен в Петербурге с 30 октября. Власти рассказали, что будет закрыто и открыто в нерабочие дни. Петербургский бизнес, в свою очередь, прокомментировал вводимые в начале ноября ограничения. Рестораторы и владельцы ТЦ написали письмо губернатору Александру Беглову.

