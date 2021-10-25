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Правительство Петербурга не рассматривает продления жестких ограничений после 7 ноября

Власти Петербурга не планируют продлевать жесткие коронавирусные ограничения после 7 ноября. Об этом заявил в ходе пресс-конференции 25 октября вице-губернатор Борис Пиотровский. «Оснований для этого не видим», — сказал он.

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«На сегодня в повестке не стоит продление сроков так называемых ограничительных мер», — подтвердил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Ответственность граждан с точки зрения вакцинации и бизнеса с точки зрения соблюдения ограничений позволит не ставить такой вопрос, добавил он.

Напомним, что «жесткий локдаун» по московскому образцу объявлен в Петербурге с 30 октября. Власти рассказали, что будет закрыто и открыто в нерабочие дни. Петербургский бизнес, в свою очередь, прокомментировал вводимые в начале ноября ограничения. Рестораторы и владельцы ТЦ написали письмо губернатору Александру Беглову.

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Комментарии (8)

Clondike
У них не стоит. Ничуть не сомневался. Всем давно понятно, что Беглов это политический импотент. Вместо того, что бы жестко летом провести прививочную кампанию, дождались пиков. И опять полумеры, почти все будут работать. Не кафе источники разноса, а транспорт. Только жесткий локдаун и выход из дома с кодом.только так можно это приостановить.
VKuser199962806
Продлят.Числа 5 объявят
VF812
Дата не зависит от т.н. СПб-правительства, потому что его нет. Дата будет зависеть от Москвы - если в МСК продлят, то и у нас.
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