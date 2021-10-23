Туроператоры просят Беглова не ограничивать доступ иностранных туристов в музеи и рестораны

Российский союз туриндустрии на Северо-Западе обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не ужесточать правила для туристов и вывести иностранцев из-под действия новых коронавирусных ограничений.

В письме, отправленном 22 октября (есть в распоряжении «Фонтанки»), участники рынка просят разрешить зарубежным гостям посещать мероприятия, рестораны и театры при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестов.

Последняя редакция 121-го постановления вводит QR-коды для посещения мероприятий, а также театров, музеев и предприятий общественного питания. Иностранным гражданам, которые не могут получить код через «Госуслуги», разрешено предъявлять справку от медорганизации.