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Туроператоры просят Беглова не ограничивать доступ иностранных туристов в музеи и рестораны

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Российский союз туриндустрии на Северо-Западе обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не ужесточать правила для туристов и вывести иностранцев из-под действия новых коронавирусных ограничений.

В письме, отправленном 22 октября (есть в распоряжении «Фонтанки»), участники рынка просят разрешить зарубежным гостям посещать мероприятия, рестораны и театры при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестов.

Последняя редакция 121-го постановления вводит QR-коды для посещения мероприятий, а также театров, музеев и предприятий общественного питания. Иностранным гражданам, которые не могут получить код через «Госуслуги», разрешено предъявлять справку от медорганизации.

Но туристы, прибывающие на территорию РФ, не имеют возможности предъявить подтверждающий документ, поскольку они привиты вакцинами, не признанными на территории РФ, сообщают в РСТ на Северо-Западе. При этом для прибытия в Россию таким гражданам необходимо предъявить перевозчику отрицательный результат ПЦР-теста.

Также авторы письма отмечают, что туристы не окажут серьезного влияния на эпидемиологическую обстановку в городе. Номерной фонд отелей Северной столицы составляет 47 тысяч номеров. Даже при 100-процентном заполнении емкости число гостей может составить не более 68–70 тысяч человек, что составляет около 1 % от общего количества жителей нашего города.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это дела.ть- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
AP-SPb
Логика должна быть очень простой: туристов из стран, куда гражданам РФ можно СВОБОДНО въезжать, кормим и пускаем; если в их страну нельзя въехать без каких-либо условий нафиг тут не нужны такие "гости".
nekto57
А давайте мы уйдем "в леса",а в городе можно будет находится и распоряжаться только иностранцам,"они ж за деньги".....
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