Туроператоры просят Беглова не ограничивать доступ иностранных туристов в музеи и рестораны

Российский союз туриндустрии на Северо-Западе обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не ужесточать правила для туристов и вывести иностранцев из-под действия новых коронавирусных ограничений.
В письме, отправленном 22 октября (есть в распоряжении «Фонтанки»), участники рынка просят разрешить зарубежным гостям посещать мероприятия, рестораны и театры при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестов.
Последняя редакция 121-го постановления вводит QR-коды для посещения мероприятий, а также театров, музеев и предприятий общественного питания. Иностранным гражданам, которые не могут получить код через «Госуслуги», разрешено предъявлять справку от медорганизации.
Но туристы, прибывающие на территорию РФ, не имеют возможности предъявить подтверждающий документ, поскольку они привиты вакцинами, не признанными на территории РФ, сообщают в РСТ на Северо-Западе. При этом для прибытия в Россию таким гражданам необходимо предъявить перевозчику отрицательный результат ПЦР-теста.
Также авторы письма отмечают, что туристы не окажут серьезного влияния на эпидемиологическую обстановку в городе. Номерной фонд отелей Северной столицы составляет 47 тысяч номеров. Даже при 100-процентном заполнении емкости число гостей может составить не более 68–70 тысяч человек, что составляет около