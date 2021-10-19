Как получить QR-код в Петербурге

Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Дошла очередь и до Петербурга — с 1 декабря без кода закроют доступ к общепиту и магазинам. Под натиском ограничений антипрививочники несут потери. Рассказываем, как получить заветный код как можно быстрее и что делать, если он не приходит.

Как живут с QR-кодами в регионах, где систему уже запустили, — читайте здесь.

Кому положен QR-код?

Во-первых, тем, кто прошёл полный курс вакцинации. Это могут быть две прививки « Спутника V », «КовиВака» с «ЭпиВакКороной» или же, и это самый быстрый путь, — одна доза « Спутника Лайт ». Иностранным вакцинам российский QR-код законом пока не положен.



Во-вторых, код должен быть у тех, кто переболел коронавирусом. Но не просто по собственным ощущениям «бессимптомно», а официально, с обращением к врачу. И не позднее, чем полгода назад.

Отрицательные ПЦР-ы, тесты на антитела, медотвод нужным кодом пока не обеспечат.

Как и где получить QR-код?

После полного курса вакцинации двумя дозами или однокомпонентной вакциной QR-код появляется в личном кабинете на портале госуслуг. Аналогично и для тех, кто переболел полгода назад. Но автоматически это происходит только у пользователей, у которых есть подтверждённая учетная запись. Как зарегистрировать учетную запись на портале госуслуг и подтвердить её — смотрите здесь.

Если у вас нет учетной записи на «Госуслугах», Интернета или даже смартфона, то можно обратиться в ближайший МФЦ. Сотрудники центра помогут создать учетную запись на портале и распечатать QR-код.

Как быстро приходит QR-код и сколько действует?

После вакцинации «Спутником Лайт» код доступен или сразу, или в течение нескольких дней после прививки. Для двухкомпонентной вакцины он появляется после второй дозы. В обоих случаях срок действия сертификата — один год.



Для тех, кто перенёс болезнь, — полгода.

Что делать, если QR-код не приходит?

Во-первых, надо проверить корректность заполнения своей анкеты на «Госуслугах» — сверить ФИО, дату рождения, СНИЛС. Если всё верно, то в разделе «Профиль» или «Настройка и безопасность» убедиться, что запись на портале подтверждена.

Во-вторых, если всё корректно, а QR-код всё равно не отображается, надо написать в техническую поддержку портала госуслуг https://www.gosuslugi.ru/help. Выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Я вакцинировался, но не получил сертификат на Госуслугах». Стоит учитывать, что рассматривать обращение там могут до 30 дней.

Параллельно можно обратиться в медицинскую организацию, которая делала прививку, чтобы убедиться, что ваши данные были переданы в федеральный регистр без задержки и ошибок.

Исключить такие ситуации поможет еще и превентивная проверка своих данных в анкете вакцинируемого. Важно, чтобы номер СНИЛС и паспорта, ФИО и год рождения были верными. Это поможет исключить проблемы в дальнейшем и получить QR-код вовремя.



Где нужен QR-код в Петербурге и как его использовать?

С 1 ноября QR-код нужен, чтобы попасть на конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия численностью более 40 человек.



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С 15 ноября — в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, на выставки и церемонии торжественной регистрации брака (молодоженам можно жениться без QR-кода).



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С 1 декабря — для посещения общепита и объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также для приема и размещения в домах отдыха.



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Распечатанный или электронный QR-код на экране надо будет предъявлять при входе сотруднику учреждения. Видимо, вместе с удостоверением личности, чтобы сотрудник мог отсканировать код камерой своего смартфона или планшета и сверить информацию с данными предъявленного документа.

Карта пунктов вакцинации в Петербурге без записи — здесь. Для тех, у кого есть деньги и нет желания стоять в очереди, существует и платная вакцинация. «Фонтанка» изучала расценки и сроки.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»