Разбрасываться медотводами запрещено. Кому дают справку о противопоказаниях к прививке от коронавируса

Фото: Михаил Солунин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Как выглядит медотвод

Официально утвержденной справки о медотводе от коронавирусной вакцинации не существует. Медицинские учреждения выдают их на бланке своего медицинского учреждения, стандартном бланке с надписью «Справка» или это может быть выписка из истории болезни. Произвольно пишут: «Противопоказание для вакцинации у Иванова Ивана Ивановича по такому-то заболеванию установлено медицинской комиссией городской поликлиники № XY. Медотвод от вакцинации действителен на срок (например) один месяц с учетом состояния здоровья. Далее: пациент получил рекомендации по лечению, наблюдению. Повторный прием специалиста и рассмотрение решения о вакцинации — через столько-то дней». Подпись — ФИО лечащего врача и печать.



Медотвод «вечный» выглядит приблизительно так: «Пациент — ФИО — имеет абсолютные противопоказания от прививки. Основание — такое-то заболевание. Решение принято медицинской комиссией городской поликлиники № XY». Подпись — ФИО главного врача поликлиники и печать.

В справках кто-то пишет «медотвод», кто-то — «противопоказание к вакцинации», но сути это не меняет. Удивительно то, что в требованиях и Минздрава, и комитета по здравоохранению Петербурга, опубликованных на его сайте, сказано, что в справке о медотводе должен быть отражен диагноз. Его уже 10 лет не пишут даже в больничных листах — только код по МКБ (международная классификация болезней).

Абсолютные противопоказания — в шоке

Как рассказали «Фонтанке» в одной из городских поликлиник, главный врач практически запретил выдавать справки об абсолютных медотводах. Единственным аргументом для ее выдачи может стать перенесенный в прошлом анафилактический шок на какие-либо препараты. Например, кто-то не переносит пенициллиновые антибиотики, у кого-то смертельно опасное состояние могло возникать в ответ на какое-то обезболивающее.



Кажется, что именно анафилактический шок станет лазейкой для антипрививочников: сообщил врачу об этой реакции — и свободен. Но нет, врачи утверждают, что распознать, говорит ли пациент правду про перенесенный шок сумеют: «Если у врача есть клинический опыт работы с таким пациентом, то он легко распознает, не обманывают ли его. Чтобы описать полученный анафилактический шок, его надо пережить, в интернете об этом не прочитаешь. И да, не каждый участковый терапевт может распознать фантазии, но поскольку в таких случаях речь идет об абсолютном противопоказании к вакцинации, то таким пациентам мы выдаем справки только через комиссионное решение. В некоторых поликлиниках они не выдаются без подписи главного врача. Кстати, еще весной всех главных врачей предупредили: решения по абсолютным медотводам будут проверять».

При этом главные врачи, как бы не закручивали гайки для своих сотрудников, осознают, что в их хозяйстве есть возможности и для фальсификаций с QR-кодами и для беспричинной выдачи справок о медотводах: «Всем понятно, что этот процесс контролировать сложно — кто-то получил коробку конфет и выдал такую справку, а кто-то и ценник на нее установил. До сих пор руководители клиник относились к выдаче медотводов расслабленно, не придавали им большого значения, но сейчас я думаю, что всех зажмут с этими справками — возьмут их выдачу под строгий контроль», — сказал «Фонтанке» один из собеседников.



Справка — не индульгенция

Врачи думают, что если дать слабину, то люди с фальшивыми QR-кодами и справками о медотводах будут продолжать заражать окружающих и конца цепочкам инфицирования не будет. И поясняют: люди с фальшивыми, даже временными, медотводами останутся источниками инфицирования. А вот тем, кто получает временный медотвод обоснованно, не до походов в фитнес-центры и театры. Они либо лечатся в стационаре, либо на амбулаторном лечении их маршрут ограничивается поликлиникой, аптекой и продуктовым магазином.

Синонимом QR-кодов медотвод считать нельзя. Он служит разве что оправданием для работодателя, который требует срочно привиться. Кроме того, медотвод — не индульгенция для тех, кто не может или не хочет прививаться. Это всего лишь отсрочка вакцинации. Потому что, как говорят врачи, людей с абсолютным противопоказанием (анафилактический шок в анамнезе) очень-очень мало. Всем остальным выдаются временные медотводы на срок в месяц. Даже кормящим матерям, которые, как правило, и сами не знают, сколько времени могут ими оставаться.



Это подтверждают и читатели «Фонтанки»:

«У меня противопоказание к прививке, так как я — кормящая мать. Вчера узнавала, как мне заиметь QR-код. Оказалось, никак. Чтобы дали медотвод, надо сначала записаться к педиатру и сказать, что ребенок на грудном вскармливании. И потом с этой бумажкой к своему участковому терапевту. Учитывая очередь к обоим специалистам, получение медотвода может растянуться на недели. А действует он для таких, как я, всего 30 дней. То есть к вопросу о сложностях получения медотвода — я без конца должна бегать по врачам, чтоб у меня была бумажка. А QR-кода все равно не будет. И право на получение отвода для кормящих мам есть только на 12 месяцев. А если я кормлю до полутора или до двух лет?»

Кому дают временные медотводы в поликлиниках

При том, что в инструкциях к вакцинам и в основанных на них методических рекомендациях о вакцинации против COVID-19 от Минздрава противопоказания прописаны невнятно, врачи за время проведения вакцинации уже сформировали для себя принципы, по которым могут давать медотводы своим пациентам.



Все, что не является обострением хронического заболевания — не противопоказание. Все, что в состоянии декомпенсации — противопоказание, но не более чем на месячный срок. Например, разрегулированный сахарный диабет со скачкообразными показателями сахарной кривой может сопровождаться серьезными осложнениями, прививка усугубит это состояние. Или все, что связано с потенциально хирургической патологией.

Допустим, у человека есть нарушение функции гепатобилиарного тракта (желчные протоки и желчный пузырь). Реактогенность, которой сопровождается прививка (высокая температура, слабость, недомогание), может дать толчок к воспалительным реакциям, а они в свою очередь могут стать пусковым механизмом для обострения болезни. Или когда у человека нестабильная гипертензия — не отрегулированная препаратами. Тут собственно прививка не может вызвать напрямую подъем артериального давления, но если у человека оно не отрегулировано препаратами и периодически поднимается до высоких показателей, это может стать проблемой, потому что даже незначительная реакция организма на прививку может вызвать панику — как любой стрессовый фактор она провоцирует подъем давления. А это чревато, как известно, серьезными последствиями — инфарктами и инсультами.



То есть, если прямо сейчас человек не страдает от своего хронического заболевания — принимает регулярно лекарства и живет обычной жизнью, прививка ему не противопоказана. Если страдает — надо его пролечить и делать прививку.

Коротко и официально — о противопоказаниях

«Фонтанка» направила запрос в городскую поликлинику № 122 с просьбой пояснить, как и кому выдаются медотводы. И получила такой ответ:

«Медотвод (медицинский отвод) — это медицинский документ, предоставляющий постоянную или временную отсрочку от проведения коронавирусной вакцинации.

Противопоказания к прививке подразделяются на постоянные и временные.

Показания и противопоказания к применению вакцин против новой коронавирусной инфекции определены письмом Министерства здравоохранения РФ № 30–4/И/2–9825 от 29.06.2021 года «Временные методические рекомендации. Порядок проведения вакцинации взрослых против COVID-19».

Если рассматривать вакцину «Спутник V», как правило, ею прививается большая часть населения, то к постоянным противопоказаниям к применению первого компонента вакцины относятся:

— гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

— тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

— возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Если у человека были поствакцинальные осложнения после введения первого компонента вакцины, ему дают медотвод на иммунизацию вторым компонентом.

Временные противопоказания к вакцинации:

— хронические заболевания в стадии обострения;

— недавно перенесённое ОРВИ;

— другая вакцинация, например от гриппа;

В этих случаях медотвод обычно даётся на срок до тридцати дней.

Только врач может решить, есть ли у конкретного пациента показания, чтобы отложить прививку.

Кто и как даёт справку? Документ выдаёт или ваш участковый терапевт, или врач узкой специальности, у которого вы наблюдаетесь по конкретному заболеванию (например, невролог или онколог).

Для получения справки-медотвода от вакцинации врачу предоставляются документы, подтверждающие имеющиеся у пациента противопоказания к вакцинации.

Справка о медицинском отводе от вакцинации может быть оформлена в произвольной форме.

Это стандартная справка из поликлиники с печатями медучреждения, а также печатью и подписью врача. В документе о наличии у пациента медицинского отвода должны быть отражены: ФИО пациента, дата его рождения, диагноз (определяющий медицинской отвод), срок действия медицинской справки, место для предоставления справки.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

