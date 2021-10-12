Смольный вступит в транспортную реформу без новой информационной системы

«Принято решение о модернизации существующих систем, никаких мегалитических проектов по этому поводу не будет, с КИСУ решаем вопрос в судебной плоскости», — сообщил Казарин.



От сервисной модели новой системы Смольный также отказался. «Предполагали, что раз мы не можем разработать такую систему, попробуем запросить у рынка доступ к готовой. На рынке такой системы не нашлось», — пояснил вице-губернатор.



Запуск комплексной информационной системы управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования (КИСУ ГППТ или еще проще — КИСУ) ранее увязывали с транспортной реформой. Предполагалось, что она должна заменить существующую систему электронного контроля оплаты проезда (СЭКОП) и автоматическую систему управления городским общественным транспортом (АСУ ГПТ). Разработкой по контракту со Смольным занимался входящий в группу «Штрих» «НТЦ "Измеритель"». Но в сентябре 2019 года чиновники признали систему не готовой к эксплуатации, а в декабре объявили о расторжении контракта на сотни миллионов рублей и потребовали вернуть аванс.

