Смольный подтвердил, что кроме «Пассажиравтотранса», петербуржцев будут возить автобусами ещё четыре компании

Как сообщает комтранс в итоговом сообщении 26 августа, ООО «Вест-Сервис» будет обслуживать 167 маршрутов, АО «Третий парк» — 113 направлений, ООО «Домтрансавто» — 56 маршрутов и ООО «Такси» — 11. Городской «Пассажиравтотранс» будет, как и раньше, возить пассажиров 110 маршрутов, но контракты по ним продолжают действовать, так что на торги они не выставлялись.



«Фонтанка» ранее рассказывала, что всю обновлённую маршрутную сеть распределят между четырьмя названными компаниями. Всего было проведено 20 торгов — сначала по 10 крупнейшим лотам, затем — по 10 меньшим.

