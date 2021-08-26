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Смольный подтвердил, что кроме «Пассажиравтотранса», петербуржцев будут возить автобусами ещё четыре компании

Смольный подвел итоги торгов на автобусные перевозки в рамках транспортной реформы

Комитет по транспорту Петербурга подвел итоги всех закупок на обслуживание 347 автобусных маршрутов с 2022 года. Как и сообщала «Фонтанка», их распределили между четырьмя предприятиями.

Как сообщает комтранс в итоговом сообщении 26 августа, ООО «Вест-Сервис» будет обслуживать 167 маршрутов, АО «Третий парк» — 113 направлений, ООО «Домтрансавто» — 56 маршрутов и ООО «Такси» — 11. Городской «Пассажиравтотранс» будет, как и раньше, возить пассажиров 110 маршрутов, но контракты по ним продолжают действовать, так что на торги они не выставлялись.

«Фонтанка» ранее рассказывала, что всю обновлённую маршрутную сеть распределят между четырьмя названными компаниями. Всего было проведено 20 торгов — сначала по 10 крупнейшим лотам, затем — по 10 меньшим.

Запуск новой модели транспортного обслуживания Смольный готовил несколько лет; из-за пандемии его перенесли с 2020-го на лето 2022 года, благо в Госдуме приняли разрешающий это закон. Суть заключается в том, чтобы всех коммерческих перевозчиков перевести на единый социальный тариф и сократить число маршрутов.

Подробнее о том, как будет выглядеть транспортная реформа и на чём она поедет, читайте в материалах «Фонтанки».

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