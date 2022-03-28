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В Петербурге изменятся некоторые тарифы на проезд с 1 апреля

Смольный 28 марта напомнил о готовящихся изменениях в ценовой сетке на проезд в общественном транспорте. Речь об анонсированной отмене километрового тарифа и введении пересадочного.

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Как сообщает пресс-служба правительства, с 1 апреля отменяются участковый и километровый тарифы на автобусных маршрутах. Первый вариант сейчас установлен на 9 направлениях: в Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк и Пушкин. Если проехать все тарифные участки, можно заплатить до 180 рублей (или 120 по «Подорожнику»). Километровый тариф действует на пригородных автобусах: в 2021 году предельная стоимость километра составляла 5,7 рубля, а максимальная стоимость проезда — 200 рублей. Теперь на всех этих направлениях будет установлен обычный тариф — 60 рублей при разовой оплате, 40 рублей — по «Подорожнику».

«Фонтанка» писала об этом решении ранее.

Кроме того, с апреля заработает и пересадочный тариф «60 минут»: при первой поездке на наземном транспорте цена составит 40 рублей по «Подорожнику», второй — 10 рублей, а всех остальных в течение часа — 0 рублей.

Напомним, первый этап перехода на новую модель транспортного обслуживания начнется 1 апреля. Именно тогда на 97 новых социальных автобусных маршрутов выйдут 864 новых автобуса, коммерческие маршруты будут отменяться.

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Комментарии (23)

allyouneedislove
нужно на 191-й маршрут автобуса вывести 2-х секционные автобусы - как никак, но это один из немногих видов транспорта, который едет через весь Невский, и потом до Петроградской, а вообще его маршрут - от метро Дыбенко до метро Петроградской - считай через полгорода
и на такой гигантский маршрут сегодня ставят как и раньше отвратительный короткий авобус, который забит людьми как селёдки в банке...
Sonata
Такое ощущение, что городские власти задались целью окончательно добить городской общественный транспорт. Очевидная суть реформы - отказ от коммерческих маршрутов в пользу муниципальных. Однако, о замене речь не идёт. Новыми муниципальными маршрутами заменяются процентов 5 коммерческих. Пассажирам прочих предлагается ехать на том что остаётся.
Также в рамках "реформы" не говорится ни слова о соблюдении расписания или интервалов движения для наземного ОТ.
чиширогг
я 10 лет ездил на маршрутке. теперь её отменят и мне придётся ездить с пересадкой на неуклюжих неповоротливых тормознутых гробах. спрашивается: а нахера это делать было?
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