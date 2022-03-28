В Петербурге изменятся некоторые тарифы на проезд с 1 апреля

Как сообщает пресс-служба правительства, с 1 апреля отменяются участковый и километровый тарифы на автобусных маршрутах. Первый вариант сейчас установлен на 9 направлениях: в Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк и Пушкин. Если проехать все тарифные участки, можно заплатить до 180 рублей (или 120 по «Подорожнику»). Километровый тариф действует на пригородных автобусах: в 2021 году предельная стоимость километра составляла 5,7 рубля, а максимальная стоимость проезда — 200 рублей. Теперь на всех этих направлениях будет установлен обычный тариф — 60 рублей при разовой оплате, 40 рублей — по «Подорожнику».

«Фонтанка» писала об этом решении ранее.



Кроме того, с апреля заработает и пересадочный тариф «60 минут»: при первой поездке на наземном транспорте цена составит 40 рублей по «Подорожнику», второй — 10 рублей, а всех остальных в течение часа — 0 рублей.



Напомним, первый этап перехода на новую модель транспортного обслуживания начнется 1 апреля. Именно тогда на 97 новых социальных автобусных маршрутов выйдут 864 новых автобуса, коммерческие маршруты будут отменяться.

