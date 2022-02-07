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Петербургский перевозчик ПТК перешел под крыло «Третьего парка». Теперь у них общий владелец

Владелец одного из крупнейших петербургских перевозчиков «Третий парк» Кирилл Дьяковский стал собственником ООО «ПТК», которое решило не бороться за долю рынка после транспортной реформы.

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Как стало известно «Фонтанке» 7 февраля, Дьяковский числится единственным владельцем ПТК с конца января. Судя по данным СПАРК, собственник у компании сменился 27 января, до этого ей владели Андрей и Ольга Голубевы. Уже в начале февраля сменился и гендиректор: вместо Александра Антошевского им стал Алексей Ивин.

В «Третьем парке» «Фонтанке» подтвердили факт приобретения ПТК, отметив, что главная ценность этого актива — опытный трудовой коллектив.

Напомним, с апреля по июль в Петербурге будет в три этапа вводиться новая модель транспортного обслуживания. Традиционно большую часть коммерческой автобусной сети делили между собой «Питеравто», «Третий парк» и ПТК. Однако в прошлом году маршруты изменили и разыграли на аукционах заново, в итоге ее распределили 4 компании — «Питеравто», «Третий парк», «Домтрансавто» и «Такси», а ООО «ПТК» решило уходить с транспортного рынка. Все победители начали спешно закупать новый подвижной состав на газомоторном топливе — только такой можно использовать по условиям контрактов. Из этого можно сделать вывод, что автобусы ПТК действительно представляют для нового собственника небольшой интерес — с точки зрения именно петербургской сети.

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Комментарии (5)

52525252
Давно пора разогнать убогие маршрутки с оленеводами и овцеводами за рулём.
A_Petrov
Кум дал добро.....
виннопухх
Когда уже там реформа и скотовозки в виде ушатанных пазиков заменят комфортабельные современные городские автобусы?
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