Петербургский перевозчик ПТК перешел под крыло «Третьего парка». Теперь у них общий владелец

Как стало известно «Фонтанке» 7 февраля, Дьяковский числится единственным владельцем ПТК с конца января. Судя по данным СПАРК, собственник у компании сменился 27 января, до этого ей владели Андрей и Ольга Голубевы. Уже в начале февраля сменился и гендиректор: вместо Александра Антошевского им стал Алексей Ивин.



В «Третьем парке» «Фонтанке» подтвердили факт приобретения ПТК, отметив, что главная ценность этого актива — опытный трудовой коллектив.



Напомним, с апреля по июль в Петербурге будет в три этапа вводиться новая модель транспортного обслуживания. Традиционно большую часть коммерческой автобусной сети делили между собой «Питеравто», «Третий парк» и ПТК. Однако в прошлом году маршруты изменили и разыграли на аукционах заново, в итоге ее распределили 4 компании — «Питеравто», «Третий парк», «Домтрансавто» и «Такси», а ООО «ПТК» решило уходить с транспортного рынка. Все победители начали спешно закупать новый подвижной состав на газомоторном топливе — только такой можно использовать по условиям контрактов. Из этого можно сделать вывод, что автобусы ПТК действительно представляют для нового собственника небольшой интерес — с точки зрения именно петербургской сети.

