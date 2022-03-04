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Комтранс Петербурга рассказал, как расплачиваться в транспорте в сложившейся ситуации

В Смольном рассказали, как обстоят дела с оплатой проезда в наземном общественном транспорте в условиях санкций. Речь идет о безналичной оплате банковскими картами. Кто-то еще может воспользоваться кошельками, а кому-то придется прикладывать карту или использовать альтернативные способы.

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Безналичная оплата проезда картами банков, подвергнутых блокирующим санкциям, доступна только с использованием пластиковых карт, сообщает 4 марта пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга. Кошельковые сервисы для них не работают, и для гарантированной оплаты в ведомстве рекомендуют иметь карту при себе.

Для карт, не попавших под санкции банков, все работает без ограничений, в том числе через кошельковые сервисы Apple Pay и Google Pay. В комитете ссылаются на информацию АО «Газпромбанк», которое предоставляет сервисы безналичной оплаты проезда банковскими картами в общественном транспорте Петербурга.

Помимо банковских карт, оплатить проезд в городском транспорте можно при помощи карты «Подорожник», льготных проездных и за наличные. Все эти способы работают в стандартном режиме.

Напомним, что оплата наличными на многих маршрутах будет доступна до 1 апреля, после этого за наличный расчет можно будет купить разовый QR-билет в кассах метрополитена и киосках «Организатора перевозок».

Ранее сообщалось, что сервисы Apple Pay и Google Pay перестанут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции. В их числе — Группа ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие». Также под санкции США попал Сбер.

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Комментарии (13)

Cashmare
прикольно, куча народу не знает, сколько у них на подорожнике денег, пока они не закончатся, и что теперь делать? зашел утром в автобус в петергофе, подорожник пустой, нал не принимают. в комтрансе хоть одна извилина на всех есть?
267011328
недогубер -когда же чёрт возьмёт тебя
orlovandrei1986
лучше пусть объяснят - нахрена они от налички решили отказаться
для начала терминалы оплаты в транспорте установите, чтобы если на проздном деньги кончились, то можно было бы оплатить деньгами - бумажками и монетками, а не выходить на улицу в проливной дождь, в грозу, или в снегопад из-за того, что на проездном закончились деньги...
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