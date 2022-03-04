Комтранс Петербурга рассказал, как расплачиваться в транспорте в сложившейся ситуации

Безналичная оплата проезда картами банков, подвергнутых блокирующим санкциям, доступна только с использованием пластиковых карт, сообщает 4 марта пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга. Кошельковые сервисы для них не работают, и для гарантированной оплаты в ведомстве рекомендуют иметь карту при себе.

Для карт, не попавших под санкции банков, все работает без ограничений, в том числе через кошельковые сервисы Apple Pay и Google Pay. В комитете ссылаются на информацию АО «Газпромбанк», которое предоставляет сервисы безналичной оплаты проезда банковскими картами в общественном транспорте Петербурга.

