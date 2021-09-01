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В Петербурге заключён контракт на проектирование автобусного парка для электробусов

ГУП «Пассажиравтотранс» заключило договор на проектирование автобусного парка в производственной зоне «Ржевка». Он должен быть построен в 2024 году.

Как сообщает предприятие 1 сентября, подрядчик АО «Эн-Системс» должен закончить проектно-изыскательские работы во втором квартале 2022 года. Стоимость контракта — 199 млн рублей.

«Фонтанка» рассказывала об идее строительства парка на 400 электробусов с ночной зарядкой. Они предназначены для транспортного обслуживания Красногвардейского, Выборгского, Приморского и центральных районов города. Две площадки вместят производственные корпуса и зоны технического обслуживания подвижного состава, а также помещения для персонала и стоянки для электробусов. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Сейчас у «Пассажиравтотранса» 10 электробусов и более 200 автобусов на компримированном природном газе. О планах ПАТ по развитию — читайте здесь.

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