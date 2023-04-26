Петербург закупит 120 электробусов в ближайшие два года

В ближайшие два года Петербург планирует закупить 120 электробусов. Об этом сообщил 25 апреля губернатор города Александр Беглов, выступая с отчетом о работе перед депутатами Законодательного собрания, передает корреспондент «Фонтанки».



Сейчас в Петербурге эксплуатируются около 10 электробусов на 128-ом маршруте «Пассажиравтотранса», а у «Горэлектротранса» в парке есть троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые многие называют электробусами с динамической зарядкой. «Фонтанка» подробно писала об опыте их использования. При этом в данный момент проектируется автобусный парк на Ржевке для ПАТ, где должны будут разместиться 400 электробусов.

