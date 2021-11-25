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Смольный ускорит деньгами строительство метро и Московско-Дунайской развязки до конца года

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга намерен перераспределить средства внутри адресной инвестиционной программы 2021 года. Усиленно авансировать будут подземку и долгожданную развязку.

Проект постановления опубликован 25 ноября. Согласно ему, Смольный разрешает авансировать затраты на строительство коричневой линии метро от «Казаковской» до «Путиловской» в размере 3,4 млрд рублей, а оранжевой («Спасская» — «Горный институт») — на 1,2 млрд. Одновременно вносятся изменения в госконтракт по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом: теперь его можно авансировать на 30% в размере 2 млрд рублей. Кроме того, 380 млн позволят выдать подрядчику на строительство подземного перехода в районе Лахта Центра.

В разрезе адресной инвестиционной программы это выглядит так: на Московско-Дунайскую развязку вместо 1 млрд в 2021 году вписывают 2,6 млрд. На Краcносельско-Калининскую линию — 6,8 млрд вместо 6,2 млрд рублей, на Лахтинско-Правобережную — 3,1 млрд вместо 2,5 млрд. Параллельно снижается финансирование ряда других объектов, таких как очередной этап обхода Красного Села и подготовка территории под Витебскую развязку ЗСД.

Напомним, в конце октября Смольный подписал контракт с новым подрядчиком города — «Метростроем Северной столицы» — как с единственным поставщиком в части строительства, проектирования и реконструкции. В нем указана стоимость — 603 млрд рублей, 30-процентное авансирование, отсутствие обеспечения и 37 объектов. Первоочередные — это как раз строящиеся участки оранжевой и коричневой линий, их сдачи ждут в 2024 году. Полный график здесь.

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Комментарии (4)

mailbox
Даешь метро в Лигово!!! И не в 2040 году
Maik5
Поменьше денег в Москву отправлять, а побольше на стройку метро выделять.
Там тучи станций строят, пусть своими обходятся.
Danik
Специалисты нужны, оборудование тоже!
Люди и техника!
Старый принцип: всё купим и тут не действует!
Это чинушам дай деньги, и они наплодят пустой работы!
Тут необходимы реальные вещи!
Да ещё сколько в откаты и карманы воров уйдет!
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