С 10–11 июля в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с различными работами. В Московском районе города дорожные строители потеснят автомобилистов до следующего лета.



Как сообщает 7 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 10 июля 2021 года по 6 июля 2022-го в связи со строительством транспортной развязки ограничат движение транспорта по Дунайскому проспекту на участке от Среднерогатской улицы до улицы Ленсовета. Работы ведет АО «ПО «Возрождение».