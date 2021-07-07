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Строительство развязки на год ограничит проезд по Дунайскому проспекту в Петербурге

С 10–11 июля в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения, связанные с различными работами. В Московском районе города дорожные строители потеснят автомобилистов до следующего лета.

Как сообщает 7 июля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 10 июля 2021 года по 6 июля 2022-го в связи со строительством транспортной развязки ограничат движение транспорта по Дунайскому проспекту на участке от Среднерогатской улицы до улицы Ленсовета. Работы ведет АО «ПО «Возрождение».

Ограничения введут:

  • 10 и 11 июля — на перекрестках Дунайского проспекта с Московским шоссе и улицы Ленсовета с Московским шоссе;
  • 10 июля — на Дунайском проспекте у Среднерогатской улицы;
  • 11 июля с 11:31 до 23:59 — на Московском шоссе у Звёздной улицы;
  • 11 июня — на Дунайском проспекте от Среднерогатской улицы до Московского шоссе;
  • 11 июля с 0:00 до 17:59 — на Дунайском проспекте от Московского шоссе до улицы Ленсовета;
  • с 12 июля 2021 года до 6 июля 2022 года — на Дунайском проспекте от Среднерогатской улицы до Московского шоссе и у площади Академика Пашина.

Также с 12 июля 2021 года до 6 июля 2022 года закрывается движение по Дунайскому в направлении от Московского шоссе к улице Ленсовета.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 11 по 28 июля в связи с ремонтом тепловой сети ограничат проезд по Английской набережной у дома 67. Работы выполнит ООО «СтОИК».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Также с 11 июля и до 15 октября будет ограничено движение по Галерной улице, Замятину переулку и Конногвардейскому бульвару около дома 4 по площади Труда. ООО «Модуль» установит там пешеходную галерею и фасадные леса.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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