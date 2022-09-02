Петербургское метро рассказало, во сколько ему обходится один пассажир

По расчетам петербургского метро стоимость перевозки одного пассажира в 2022 году составляет 82,3 рубля. Изначально предполагалось, что будет 70,9.
По данным «Фонтанки», такие цифры содержатся в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год. Он приложен как обоснование к бюджетной заявке комитета по транспорту на дополнительную субсидию в 2023 году.
Рост связан с тем, что фактический пассажиропоток оказался ниже расчетного на текущий год. Фактически «цена одного пассажира» является частным от деления всех расходов метро на число перевезенных людей. На 2023 год заложена сумма 86,9 рубля, но при допрасходах, которые ожидает метро, получится 91,3.
При этом средняя стоимость поездки для петербуржцев с учетом льготных тарифов и различных видов проездных составляет в 2022 году, по расчетам метро, 35,9 рубля — то есть покрывает 45,9% фактических расходов на перевозку.
Накануне «Фонтанка» писала о том, какие тарифные расчеты положены в финансовую заявку комтранса на 2023 год — жетон по 70 рублей, поездка по ЕЭБ — 49 рублей. Это пока не тарифы, а расчетные величины, полный список — здесь. О том, как метро зарабатывает и на что тратит — читайте на «Фонтанке».