Петербургское метро рассказало, во сколько ему обходится один пассажир

По расчетам петербургского метро стоимость перевозки одного пассажира в 2022 году составляет 82,3 рубля. Изначально предполагалось, что будет 70,9.



По данным «Фонтанки», такие цифры содержатся в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год. Он приложен как обоснование к бюджетной заявке комитета по транспорту на дополнительную субсидию в 2023 году.



Рост связан с тем, что фактический пассажиропоток оказался ниже расчетного на текущий год. Фактически «цена одного пассажира» является частным от деления всех расходов метро на число перевезенных людей. На 2023 год заложена сумма 86,9 рубля, но при допрасходах, которые ожидает метро, получится 91,3.

