Это еще не тарифы. Посмотрите подробно, какие цены на проезд заложены в расчеты петербургского метро

К заявке комитета по транспорту на допфинансирование в 2023 году приложена пояснительная записка Петербургского метрополитена. В ней более подробная разбивка по расчетным тарифам на проезд, а также на стоимость жетона в 2024–2025 годах.
По данным «Фонтанки», перевозчики опираются на информационное письмо комтранса, где изложена тарифная стратегия. Однако цены на проезд будет утверждать тарифный блок, исходя из возможностей бюджета и обоснованности расходов, которые заявляют компании. Сейчас, при расчете своих потребностей, метрополитен заложил на 2023 год стоимость жетона в 70 рублей, а поездки по единому электронному билету — 49 рублей. Проиндексированы и цены на другие способы оплаты, подробнее — в таблице.
Кроме того, сделан расчетный прогноз на 2024 и 2025 годы. Жетон должен подорожать до 73 рублей и 76 рублей соответственно, поездка по ЕЭБ — до 51 и 53 рублей. Подробнее о том, как сам метрополитен видит свои расходы и подлинную стоимость перевозки пассажира — читайте скоро на «Фонтанке».