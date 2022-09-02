Это еще не тарифы. Посмотрите подробно, какие цены на проезд заложены в расчеты петербургского метро

К заявке комитета по транспорту на допфинансирование в 2023 году приложена пояснительная записка Петербургского метрополитена. В ней более подробная разбивка по расчетным тарифам на проезд, а также на стоимость жетона в 2024–2025 годах.



По данным «Фонтанки», перевозчики опираются на информационное письмо комтранса, где изложена тарифная стратегия. Однако цены на проезд будет утверждать тарифный блок, исходя из возможностей бюджета и обоснованности расходов, которые заявляют компании. Сейчас, при расчете своих потребностей, метрополитен заложил на 2023 год стоимость жетона в 70 рублей, а поездки по единому электронному билету — 49 рублей. Проиндексированы и цены на другие способы оплаты, подробнее — в таблице.

