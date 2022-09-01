Смольный хочет вписать второй этап Широтной магистрали в проект бюджета 2023 года

Второй этап строительства Широтной магистрали после Витебской развязки ЗСД может получить в адресной программе 2023 года деньги на подготовку территории. Такова заявка комитета по развитию транспортной инфраструктуры.



По данным «Фонтанки», всего АИП КРТИ в базовом варианте бюджета 2023 года составляет 90 млрд рублей. Из них 36,2 млрд – это строительство и реконструкция дорог, и комитет подал заявку на дополнительное финансирование этой статьи – на 6,7 млрд.

