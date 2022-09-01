Смольный хочет вписать второй этап Широтной магистрали в проект бюджета 2023 года

Второй этап строительства Широтной магистрали после Витебской развязки ЗСД может получить в адресной программе 2023 года деньги на подготовку территории. Такова заявка комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
По данным «Фонтанки», всего АИП КРТИ в базовом варианте бюджета 2023 года составляет 90 млрд рублей. Из них 36,2 млрд – это строительство и реконструкция дорог, и комитет подал заявку на дополнительное финансирование этой статьи – на 6,7 млрд.
Большая часть этой доппотребности связана с проектами ЗСД и ШМСД. 900 млн просят добавить на строительство Витебской развязки ЗСД, которая одновременно является первым этапом Широтной магистрали. В базовом варианте бюджета там и так заложена внушительная сумма – 4,7 млрд бюджетных инвестиций города, 2,45 млрд – на подготовку территории и 3 млрд в виде федерального софинансирования.
Еще 1,2 млрд КРТИ хочет добавить на Шкиперскую развязку (сейчас там 2,6 млрд).
В базовом варианте адресной программы нет расходов на второй этап ШМСД – от Витебского проспекта до пересечения с Союзным проспектом. Судя по заявке КРТИ, он хочет это изменить и внести на подготовку территории под эту строительство 1 млрд, 2 млрд и 4 млрд в следующие три года. На имущественные вопросы, связанные с этим, предложено записать 2 млрд в 2023 году и 2,7 млрд – в 2024-м.
Кроме того, КРТИ надеется включить в АИП строительство Русановской улицы. Стоимость ее – 2,2 млрд рублей, и комитет предлагает разбить эту сумму пополам в 2023-2024 годах.