Смольный передумал выкупать индустриальный парк «Марьино» у ВТБ. Средства перенаправили на развитие промышленности

Правительство Санкт-Петербурга не будет выкупать индустриальный парк «Марьино» у ВТБ. Об этом в интервью «Фонтанке» сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.
«От выкупа промзоны «Марьино» мы отказались и направили эти средства на докапитализацию фонда поддержки промышленности», — сказал вице-губернатор.
Ранее власти Петербурга заявили о намерении выделить из бюджета в 2022–2024 годах
По словам Алексея Корабельникова, планы по расширению площадки «Новоорловская» и созданию новой зоны «Парнас» остаются в силе. Но окончательного решения по специализации «Парнаса» нет. «Профиль «Парнаса» будет формироваться, когда мы подготовим территорию, получим заявки от конкретных инвесторов», — пояснил чиновник. Ранее планировалось, что участки там будут предоставляться компаниям из сферы фудтех.
Подробнее о том, как городские власти хотят привлекать инвесторов и как санкции отразились на экономике Петербурга, читайте в интервью Алексея Корабельникова «Фонтанке».