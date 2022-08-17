    Пробки

    3/10

    usd61.42eur62.36
    Робо-пес нашелся в магазинеЧем опасны водорослиВице-губернатор о экономикеОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Смольный передумал выкупать индустриальный парк «Марьино» у ВТБ. Средства перенаправили на развитие промышленности

    2221
    2 комментария

    Правительство Санкт-Петербурга не будет выкупать индустриальный парк «Марьино» у ВТБ. Об этом в интервью «Фонтанке» сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

    «От выкупа промзоны «Марьино» мы отказались и направили эти средства на докапитализацию фонда поддержки промышленности», — сказал вице-губернатор.

    Ранее власти Петербурга заявили о намерении выделить из бюджета в 2022–2024 годах 7,4 млрд рублей на расширение площадки «Новоорловская», а также на запуск зоны «Парнас» и выкуп индустриального парка «Марьино» у ВТБ. Только «Марьино» обошлось бы бюджету в 2,7 млрд рублей. В марте 2022 года глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что выкуп «Марьино» у ВТБ отложен, причиной стали технические сложности со стороны продавца.

    По словам Алексея Корабельникова, планы по расширению площадки «Новоорловская» и созданию новой зоны «Парнас» остаются в силе. Но окончательного решения по специализации «Парнаса» нет. «Профиль «Парнаса» будет формироваться, когда мы подготовим территорию, получим заявки от конкретных инвесторов», — пояснил чиновник. Ранее планировалось, что участки там будут предоставляться компаниям из сферы фудтех.

    Подробнее о том, как городские власти хотят привлекать инвесторов и как санкции отразились на экономике Петербурга, читайте в интервью Алексея Корабельникова «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Komarinsk201917 Авг 2022 в 13:04
    Откажитесь от КРТ лучше.
    +0−0
    ProstoZloy17 Авг 2022 в 12:54
    "Профиль «Парнаса» будет формироваться, когда мы подготовим территорию, получим заявки от конкретных инвесторов"
    Т.е. "профиль" будет формироваться не потребностями горожан, а хотелками инвесторов. Как и в случае с КРТ.
    Кто деньги платит - тот и заказывает музыку.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close