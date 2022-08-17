Смольный передумал выкупать индустриальный парк «Марьино» у ВТБ. Средства перенаправили на развитие промышленности

Правительство Санкт-Петербурга не будет выкупать индустриальный парк «Марьино» у ВТБ. Об этом в интервью «Фонтанке» сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников.

«От выкупа промзоны «Марьино» мы отказались и направили эти средства на докапитализацию фонда поддержки промышленности», — сказал вице-губернатор.