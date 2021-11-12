Для «особых» инвесторов. Смольный выкупит у ВТБ часть индустриального парка «Марьино»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Власти Петербурга запускают новый цикл инвестиций в Особую экономическую зону. В губернаторской поправке к проекту бюджета на 2022–2024 годы заложены расходы в размере 7,4 млрд рублей. Средства выделяются комитету имущественных отношений на реализацию государственной программы «Развитие промышленности и инновационной деятельности агропромышленного комплекса». Деньги пойдут на «капитальные вложения в объекты государственной собственности». Львиную долю 5,7 млрд рублей, предлагается освоить уже в 2022 году.



Как пояснили «Фонтанке» в комитете имущественных отношений, тратить средства будут сразу по трем направлениям. Так, средства в рамках ведомственных расходов (2,7 млрд рублей, из них 1 млрд в 2022 году) потратят на третью площадку ОЭЗ.

Вопреки более ранним заявлениям властей, она появится не на севере, а на юге города. Как рассказала «Фонтанке» генеральный директор ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева, городские власти приняли решение о присоединении к особой экономической зоне части индустриального парка «Марьино». «На основании этого в бюджет Санкт-Петербурга на 2022–2024 гг. внесены предложения по выкупу площадки "Марьино"», — сказала она. Речь идет об участке 44 га с подготовленной инфраструктурой. Завершить присоединение площадки «Марьино», то есть осуществить сделку, а также закончить все корпоративные процедуры, планируется к середине 2022 года. Также администрация города должна подать заявку в Минэкономразвития о наделении земельного участка статусом ОЭЗ. «Специализация площадки будет аналогичной действующим ОЭЗ технико-внедренческого типа — "Нойдорф" и "Новоорловская"», — пояснила Тамара Рондалева.



Индустриальный парк «Марьино» находится в Петродворцовом районе рядом с КАД. Участники проекта — управляющая компания «ВТБ Девелопмент», инженерная компания ООО «Капитал-Энерго» и финансовый партнер банк ВТБ. Площадь парка — 130 га, из которых более половины продано или закреплено за резидентами. Среди них — завод Teknos по производству лакокрасочных материалов, логистический комплекс группы «Адмирал-Терминал-СВ», завод по производству медицинской техники немецкой компании Sarstedt. Но на них льготы ОЭЗ не распространятся — претендовать на них смогут новые резиденты, которые придут на выкупленные городам территории, пояснили в ОЭЗ.

Инвестиции ВТБ в проект «Марьино» на 2016 год оценивались в 3 млрд рублей. Таким образом, можно предположить, что группа ВТБ продала городу треть индустриального парка с хорошей для себя премией. С другой стороны, Смольный платит за скорость, получая площадку с уже готовой инфраструктурой.

В пресс-службе группы ВТБ отказались комментировать сделку со городом. Эксперты считают сумму в 2,7 млрд завышенной. Рыночная стоимость земли в «Марьино» с инженерной инфраструктурой составляет 2,5–3,5 тыс. рублей за кв. м, говорит Александра Царук, руководитель направления инвестиционного брокериджа Rusland SP. Таким образом участок 44 га должен стоить 1,3 млрд рублей. «Но стоимость может вырасти в разы в зависимости от необходимых объёмов мощностей», — допускает эксперт.



Правительство Петербурга и ВТБ связывают давние партнерские отношения. В частности «ВТБ Девелопмент» учредила дочернее предприятие АО «Метрострой Северной столицы», которое будет заниматься строительством подземки в Петербурге. ООО «Магистраль северной столицы» (МСС), входящим в ВТБ Инфраструктурный Холдинг, реализует проекты ЗСД и ШМСД. ВТБ также финансировал постройку «Невской Ратуши». Согласно госконтракту, Смольный за десять лет должен выкупить нужные ему помещения за 20 с лишним миллиардов. В 2018 году тогда еще врио губернатора Александр Беглов договорился с ВТБ о снижении процентной ставки по кредиту.

Все для инвесторов

Но присоединением «Марьино» развитие петербургской ОЭЗ не ограничится. Еще 4,7 млрд рублей, которые город выделяет на эти цели в 2022 году, пойдут на новую площадку в границах производственной зоны «Парнас», а также на расширение действующей площадки «Новоорловская», сообщили в КИО.

Ранее глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщал, что площадка ОЭЗ на Парнасе появится до конца 2024 года и будет специализироваться на перспективных пищевых технологиях. Заявку на включение участка 27 га в состав ОЭЗ «Санкт-Петербург» должны были направить в Минэкономразвития до конца 2021 года. Но предварительно федеральное ведомство уже одобрило концепцию.



По оценке КППИТ, создание новой площадки на «Парнасе» обойдется бюджету Петербурга в 2,5 млрд рублей. Из них 100 млн понадобится на проектирование, 1 млрд рублей — на присоединение к инженерным сетям и еще 1,4 млрд рублей на строительство инфраструктуры.

Но в 2022 году власти только собирались приступить к проектированию. Какая часть указанной в АИП суммы пойдет именно на обустройство «Парнаса», в ОЭЗ не прокомментировали. В комитете по промышленной политике также не ответили на запрос.

Что касается «Новоорловской», то ранее к ней присоединили земельный участок площадью 53 га. В начале 2021 года ОЭЗ заключило контракт на строительство инженерной, таможенной, дорожной инфраструктуры на территории площадки «Новоорловская» с АО «МегаМейд». За 924,3 млн рублей компания обустроит участок в 101 тыс. кв. м (10 га). Можно предположить, что оборудование остальных 40 га обойдется в сопоставимые суммы. Кроме того, к 2022 году для резидентов «Новоорловской» будет построен Инновационный центр. Первым и одновременно якорным арендатором объекта станет компания ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» (дочерняя структура ПАО «Газпром нефть»).



Параллельно городские власти готовы предоставить резидентам ОЭЗ дополнительные налоговые льготы. Сейчас они не платят 10 лет налог на имущество, на пять лет освобождены от земельного и транспортного налога (а ИТ-компании также платят пониженные страховые взносы). Кроме того, налог на прибыль для «особых» инвесторов составляет 15,5% (общая ставка — 20%).

Ранее в Законодательное собрание был внесен законопроект, который позволит дать резидентам ОЭЗ пониженную ставку налога на прибыль организаций в размере 12,5%. Предполагается, что льгота, которая будет действовать с 2021 по 2024 годы, позволит организациям дополнительно направлять на своё развитие около 260 млн рублей в год.



Резидентам, зарегистрированным в ОЭЗ после 1 января 2021 года, обнулят ставки налога на прибыль на первые пять лет с момента получения прибыли от деятельности на территории зоны. Во вторую «пятилетку» этот налог будет составлять 5%, затем еще 10 лет — 13,5%.

Вице-губернатор Эдуард Батанов объяснил это необходимостью повышения инвестиционной привлекательности Петербурга. «Есть у нас конкуренты, которые борются за инвесторов, это и Москва, Татарстан, Новгород, Саратов»,— сказал он, выступая в Законодательном собрании.



О стремлении наращивать темп привлечения инвесторов говорила и директор ОЭЗ Тамара Рондалева. Так, на дополнительный участок «Новоорловской» может быть привлечено до 18 резидентов, а объем инвестиций может достигать 10 млрд рублей. На «Парнасе», по оценкам КППИТ, 13 потенциальных резидентов создадут более 1000 рабочих мест, а их суммарная выручка достигнет 54 млрд рублей в год.

Также развитие особых экономических зон является частью концепции промышленной политики, которая ставит задачу перезапустить инвестиционный цикл в промышленности. Пока особого рвения вкладывать деньги в реальный сектор бизнес не проявляет. Сейчас ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район). Специальный режим на этих территориях действует до 2054 года. На данный момент на площадках зарегистрирована в качестве резидентов 61 компания. Объем заявленных инвестиций в проекты — 92,74 млрд рублей. За весь период работы на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» ее резиденты инвестировали 69,4 млрд рублей в инвестпроекты, создали 5 348 новых рабочих мест. Они уплатили 32,5 млрд рублей в виде налогов во всем уровни налоговой системы России, в том числе 14,2 млрд рублей в бюджет Петербурга. Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

