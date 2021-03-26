В петербургской ОЭЗ появится инновационный центр за 1 млрд рублей. Якорным арендатором станет «дочка» «Газпром нефти»

Здание площадью 18,7 тыс. кв. м предназначено для размещения резидентов ОЭЗ, их научно-исследовательских подразделений, офисных и производственных помещений. Также подрядчику предстоит возвести автомобильную стоянку, площадку ТБО, место для хранения грузового автотранспорта, площадку для отдыха работающих, пожарные резервуары и внутриплощадочные инженерные сети. Работы должны быть закончены к январю 2022 года. Цена договора — 931 млн рублей.

Ранее также был заключен договор на строительство инженерной, таможенной, дорожной инфраструктуры. Работы за 924,3 млн рублей выполнит АО «МегаМейд» к февралю 2022 года.

Первым и одновременно якорным арендатором объекта станет компания ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» (дочерняя структура ПАО «Газпром нефть»), сообщила генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

Из 53 га нового участка ОЭЗ 42 га предназначены для сдачи в аренду. По предварительным оценкам, на участок может быть привлечено до 18 резидентов, в зависимости от проектов общий объем инвестиций может достигать 10 млрд рублей. 11 га уже сданы под объекты четырёх резидентов.

ОЭЗ в Петербурге размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га, посёлок Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Сейчас на площадках зарегистрированы в качестве резидентов 59 компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты — 88,3 млрд рублей.