Развитием петербургской ОЭЗ займется «МегаМейд». Компания выиграла контракт Смольного на 924 млн рублей

Конкурс на развитие «Новоорловской» был объявлен 11 января. Согласно конкурсной документации, планируется обустроить территорию в 101 тыс. кв. м на пересечении дороги в Каменку и на Суздальского шоссе.

АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» подвело итоги конкурса на строительство инженерной, таможенной, дорожной инфраструктуры на территории площадки «Новоорловская». Как следует из материалов сайта госзакупок, единственным участником торгов выступило АО «МегаМейд». С ним будет заключен контракт на 924,3 млн рублей.

В территорию входит в том числе земельный участок площадью 53 га, дополнительно включенный в периметр ОЭЗ. В рамках контракта на нём будет построена необходимая инфраструктура для обеспечения таможенного режима, осуществлено присоединение инженерных сетей и проездов к действующим системам.

На текущий момент на данную территорию уже привлечено пять инвесторов: АО «НИЦ ЕЭС», ООО «Завод «Электроаппарат», ООО «Вектор», ООО «Ортоинвест» и ООО «Элеста». АО «НИЦ ЕЭС» в декабре 2020 года получило положительное заключение госэкспертизы по проектной документации для строительства Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей. Всего на новый участок может быть привлечено до 18 резидентов, в зависимости от проектов общий объём инвестиций может достигать 10 млрд рублей, отметили в ОЭЗ.

АО «МегаМейд» ранее уже становилось подрядчиком Смольного. В частности, компании доверили завершение строительства инфраструктуры в производственной зоне «Ржевка» по контракту за 970 млн рублей. А проектировочной «дочке» — ООО «МегаМейд Проект» — ГКУ «Фонд капстроительства и реконструкции» — проектирование инженерной подготовки на территории в Колпинском районе Петербурга.