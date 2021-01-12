Петербургскую ОЭЗ расширят на 1 млрд. Инвесторов поселят на месте вырубленного леса

Согласно конкурсной документации, в частности планируется обустроить территорию 101 тыс. кв метров на пересечении дороги в Каменку и Суздальского шоссе. После создания дорог и инженерных сетей на участки можно будет привлекать инвесторов, пояснили в пресс-службе ОЭЗ.

В 2019 году жители соседних домов пытались отстоять участок леса с 8,2 тысячами деревьев от расчистки под нужды ОЭЗ, но не нашли понимания в Смольном. Даже если бы лесной массив на пересечении Суздальского шоссе и дороги в Каменку не входил в особую экономическую зону «Новоорловская», присвоение территории защитного «зеленого» статуса не предусмотрено, говорилось в ответе Александра Беглова, занимавшего тогда пост врио губернатора Петербурга.

Сейчас в состав петербургской ОЭЗ входят площадки «Нойдорф» и «Новоорловская». Смольный сообщал о планах создания третьей площадки, но пока они не реализованы.