Смольный: До конца года в Петербурге появится еще одна особая экономическая зона

Власти Петербурга почти окупили инвестиции в создание особой экономической зоны на площадках «Нойдорф» и «Новоорловская» и готовы к ее расширению. До конца года участку площадью около 30 га в промзоне «Парнас» планируется присвоить статус ОЭЗ технико-внедренческого типа, сообщает пресс-служба ОЭЗ со ссылкой на главу комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика. «Ожидается, что здесь будут размещены новые высокотехнологичные пищевые производства со своими R&D центрами», — отметил он.

О том, что на Парнасе может появиться особая экономическая зона с гастрономическим уклоном, ранее уже сообщала «Фонтанка». Но средства на ее создание в бюджете пока не предусмотрены.

Сейчас ОЭЗ Петербурга размещается на двух участках — «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). На сегодняшний день на площадках зарегистрировано в качестве резидентов 59 компаний. За весь период работы на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» ее резиденты инвестировали 61,7 млрд рублей в инвестпроекты, создали 5 018 новых рабочих мест. Объем выручки резидентов достиг 164,2 млрд рублей, всего они уплатили 25,1 млрд рублей налогов, в том числе 9,2 — в бюджет Петербурга.

С 2006 года власти Северной столицы на подготовку инфраструктуры ОЭЗ выделили 11,1 млрд рублей. «С учетом того, что налоговые отчисления резидентов на сегодняшний день превышают 9 млрд рублей, в ближайшие 2 года мы ожидаем, что вложения из городского бюджета в подготовку площадок ОЭЗ будут полностью компенсированы», — отметил вице-губернатор Максим Соколов.