Беглов: Петербург получит 1 трлн рублей доходов уже в этом году

Планка по доходам Петербурга в 1 трлн рублей будет взята уже в этом году. Об этом 2 сентября в ходе заседания городского правительства заявил губернатор Александр Беглов.



По его словам, рост налоговых поступлений фиксируется по всем основным отраслям. С начала года в бюджет поступило 800 млрд рублей, что составляет более 90% от год плана и в 1,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.



Однако есть риски снижения темпов роста доходов, отметил губернатор. «Расслабляться не стоит», — подчеркнул он.

