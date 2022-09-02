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    Беглов: Петербург получит 1 трлн рублей доходов уже в этом году

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    Планка по доходам Петербурга в 1 трлн рублей будет взята уже в этом году. Об этом 2 сентября в ходе заседания городского правительства заявил губернатор Александр Беглов.

    По его словам, рост налоговых поступлений фиксируется по всем основным отраслям. С начала года в бюджет поступило 800 млрд рублей, что составляет более 90% от год плана и в 1,5 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

    Однако есть риски снижения темпов роста доходов, отметил губернатор. «Расслабляться не стоит», — подчеркнул он.

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