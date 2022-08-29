«В меру амбициозный и довольно оптимистичный». Смольный очертил контуры «санкционного» бюджета на 2023 год

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После двух лет роста доходная часть бюджета резко затормозит. Не поможет даже крупнейший нефтегазовый налогоплательщик, у которого самого все волатильно. Зато аппетиты только растут — на расходы чиновники просят докинуть почти треть триллиона. В Законодательном собрании Петербурга стартовали обсуждения бюджета на 2023–2025 годы. В ходе так называемых нулевых чтений 29 августа городские чиновники обсудили с депутатами основные параметры главного финансового документа и широкими мазками обрисовали перспективы городской экономики в условиях санкционного давления.

Напутствие участникам бюджетного процесса дал спикер городского парламента Александр Бельский. «Мы стремительно движемся к триллиону, о котором говорил губернатор», — заявил он, призвав распорядителей «не распыляться», оценивая перспективы на ближайшие три года.

Судя по всему, городские власти приступили к планированию бюджета в условиях куда большей неопределенности, чем обычно. Во всяком случае, ключевые спикеры — главы комитета по финансам и экономическому развитию — выступали без презентаций. А ряд цифр, которые традиционно звучали в докладах чиновников, не были названы или прозвучали вскользь.



К примеру, уже в самом конце своего доклада руководитель комитета по финансам Светлана Енилина упомянула, что «базовые объемы бюджетных ассигнований на 2023 год составят 822 млрд рублей». За этой фразой прячется одна из ключевых бюджетных статей — расходы. И она существенно меньше, чем траты на 2022-й. Как ранее рассказал «Фонтанке» финансовый вице-губернатор Алексей Корабельников, в текущем году власти Северной столицы намерены потратить 976,4 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.



Но не факт, что в реальности получится сэкономить так же, как на бумаге. Во всяком случае, органы исполнительной власти заявили внушительную дополнительную потребность на 2023 год — 316 млрд рублей, из которых 240 млрд рублей — по текущим расходам, а 76 млрд — по адресной инвестиционной программе. При этом базовые объемы АИП на 2023 год и так на четверть больше, чем в этом году — 194 млрд рублей. Если все пожелания будут учтены, общая сумма расходов в будущем году составит 1,14 трлн рублей, что на 17% больше, чем в 2022-м.



О том, что аппетиты придется умерить, намекнул финансовый блок. «Мы находимся в непростой экономической ситуации», — признал вице-губернатор Алексей Корабельников. «Все сходятся, что конец этого–начало следующего года будут непростыми с точки зрения темпов экономического роста и инвестиций», — пояснил он. Поручения президента и прочие обязательства по социалке и инфраструктуре город будет выполнять, дал понять вице-губернатор. Но следует правильно расставить приоритеты и отделить зерна от плевел при планировании расходов, подчеркнул он.



Что касается доходной части бюджета, то общего прогноза традиционно не прозвучало. Но некоторые контрольные цифры позволяют заглянуть в будущее.

Участники бюджетного процесса признают, что побить рекорды 2022 года будет нелегко. Так, в текущем году власти Северной столицы рассчитывают заработать 895,7 млрд рублей, что на 36% больше, чем в прошлом. Но радоваться преждевременно. «В первом полугодии поступали платежи по итогам прошлого года и за первый квартал, где влияние санкций было минимальным», — пояснила Светлана Енилина. А вот на итоги второго полугодия и начало следующего года санкции уже будут влиять вовсю.



В 2023 году в бюджет Петербурга поступит 941,8 млрд рублей налоговых доходов. Это на 0,6% меньше, чем в 2022 году, заявил заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы РФ по Петербургу Владимир Полежаев. Вроде бы не так плохо, но в 2021-м и 2022-м налоговые поступления прирастали на 28% и 30% соответственно. «С учетом высокой базы и высоких темпов роста в этом году наш прогноз представляется нам довольно оптимистичным и в меру амбициозным», — подчеркнул он.



По словам Владимира Полежаева, в 2022 году главным драйвером стало увеличение налога на прибыль организаций. УФНС прогнозирует поступления по нему в этом году в размере 421,1 млрд рублей, что на 65,4% больше, чем годом ранее. За такие темпы стоит сказать спасибо консолидированным группам налогоплательщиков из нефтегазового сектора. К примеру, только «крупнейший налогоплательщик» уже принес бюджету 158 млрд рублей. Название компании замглавы УФНС не сообщил, но, вероятно, речь может идти о «Газпроме». Но даже без учета таких компаний динамика налога на прибыль составляет 15,2%. Также в 2022 году вырастут поступления по НДФЛ (на 7,9% до 373,2 млрд рублей).



А вот в 2023 году, по оценкам ведомства, поступления от налога на прибыль просядут на 15,6% (355,5 млрд рублей). Тут свою лепту тоже внесет «крупнейший налогоплательщик». «Мы проводим работу с самим налогоплательщиком и знаем, что на следующий год он платежей, адекватных этому году, не закладывает», — отметил Владимир Полежаев. На сколько сократятся платежи, он не уточнил. «Сам налогоплательщик не может определиться, так как велика волатильность нефтегазового рынка», — пояснил замглавы УФНС. В прогноз также заложены последствия санкций ряда других отраслей, в первую очередь для автомобильного кластера, добавил он.

Зато прочие налоговые доходы продолжат расти. Например, НДФЛ принесет бюджету на 11,3% больше (420,8 млрд рублей) — за счет роста номинальных зарплат.

Впрочем, по мнению налоговой, спад не продлится долго. Уже в 2024 году налоговые поступления вырастут на 13% до 1,07 трлн рублей, а в 2025-м еще на 6,9% до 1,14 трлн рублей. То есть задача губернатора взять триллион доходов в 2024 году, будет выполнена.



Перспективы неналоговых поступлений очертил глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков. Доходы от использования городского имущества сократятся уже в 2022 году. Всего ведомство рассчитывает собрать 21,8 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в 2021 году (23 млрд рублей). Снижение чиновник объяснил в том числе выпадающими доходами из-за мер поддержки бизнесу и «санкционным давлением». В 2023 году спад только продолжится: КИО планирует собрать лишь 20,5 млрд рублей. Наиболее значимое падение ожидается от продажи городской недвижимости и дивидендов.



На ситуацию в городской экономике в целом чиновники смотрят с позитивом. С одной стороны, главным фактором, определяющим ее развитие, является «влияние беспрецедентного объема санкций», не стал скрывать врио главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

По его словам, в этом году город оказал бизнесу и гражданам поддержку на 33,5 млрд рублей. В результате чего в первом полугодии положительная динамика наблюдается по всем основным макроэкономическим параметрам — обороту организаций, индексу промышленного производства, денежным доходам населения и даже уровню безработицы. Впрочем, здесь тоже скорее заслуга «мирного времени». К примеру, по итогам всего года чиновники ждут снижения промышленного производства на 3%.



Сохраняются риск высвобождения работников (так чиновники предпочитают называть увольнения) в связи с остановкой предприятий и уходом иностранных компаний. По прогнозу ведомства, к концу второго полугодия в Петербурге число безработных вырастет до 65 тыс. человек, а уровень безработицы составит 2%. Для сравнения, сейчас в городе статус безработного имеют 17 183 человека, по итогам первого полугодия уровень безработицы составил 0,6%.

Из-за сокращения потребительского спроса уже падают обороты розницы (-6,4% в первом полугодии) и общественного питания (-3,2%).

Опережающими темпами растет инфляция. За первое полугодие 2022 цены в Петербурге выросли на 10,7% (к декабрю 2021 года), рассказал чиновник. Наибольший вклад в рост цен внесли непродовольственные товары, стоимость которых подскочила на 14,3%.

Прогноз на весь 2022 год и следующие периоды Алексей Зырянов давать не стал. Но карты раскрыл финансовый блок. В 2023 году потребительские товары и услуги подорожают на 8,2%, в 2024 году — на 4,87%, в 2025-м — на 4,5%, сообщила Светлана Енилина.



В 2022 году ожидается снижение объема инвестиций на 9,8% до уровня 2021, в номинальном выражении — до 851 млрд рублей, рассказал Алексей Зырянов. Но уже с 2023 года начнется восстановление инвестиционной активности. «Ситуация в экономике меняется быстро, предприятия перенастраивают производственные процессы, устанавливают новые связи, выстраивают новые логистические цепочки», — прокомментировал врио КЭПиСП.



«В базовом варианте прогноза за счет эффективного взаимодействия с дружественными странами, проведению политики по сохранению промышленного потенциала города и поддержанию потребительского спроса экономическая ситуация будет постепенно восстанавливаться», — подчеркнул он.

По словам Алексея Корабельникова, власти ставят перед собой задачу направить дополнительные усилия «на создание комфортных прозрачных условий для инвесторов», чтобы те «не остановили инвестиционный процесс, а, наоборот, его оптимизировали», подчеркнул он. В интервью «Фонтанке» к таковым он отнес новые инструменты поощрения инвестиций — офсетные контракты и целевое предоставление земельных участков под масштабные инвестиционные проекты.

