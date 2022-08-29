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    «Сумма значительная». Власти Петербурга рассказали, как хотят увеличить расходы в 2023 году

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    Дополнительная потребность бюджета Петербурга по расходам на 2023 год составит 316 млрд рублей. Об этом заявил в ходе нулевых чтений по проекту главного финансового документа на 2023 год в Законодательном собрании 29 августа вице-губернатор Алексей Корабельников.

    «Дополнительная потребность заявлена в размере 923 млрд рублей на три года, 316 млрд рублей на 2023 год. Сумма значительная. Надо разобраться, что в бюджете должно быть отражено», — отметил он.

    Из 316 млрд рублей 240 млрд рублей — это дополнительная потребность по текущим расходам и 76 млрд — по адресной инвестиционной программе. При этом базовые объемы АИП на 2023 год — 194 млрд рублей.

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