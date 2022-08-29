«Сумма значительная». Власти Петербурга рассказали, как хотят увеличить расходы в 2023 году

Дополнительная потребность бюджета Петербурга по расходам на 2023 год составит 316 млрд рублей. Об этом заявил в ходе нулевых чтений по проекту главного финансового документа на 2023 год в Законодательном собрании 29 августа вице-губернатор Алексей Корабельников.

«Дополнительная потребность заявлена в размере 923 млрд рублей на три года, 316 млрд рублей на 2023 год. Сумма значительная. Надо разобраться, что в бюджете должно быть отражено», — отметил он.