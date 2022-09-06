Смольный определился, на что потратит сверхдоходы 2022 года

На предоставление дополнительных мер соцподдержки петербургская администрация собирается выделить 1,5 млрд рублей, на покупку лекарств для льготников — 1,8 млрд. Еще 9,4 млрд рублей пойдут на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования. Кроме того, Смольный обещает направить 1 млрд рублей на выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья.

Власти Петербурга планируют потратить сверхплановые доходы на финансирование социальной сферы, заявили 6 сентября в пресс-службе Смольного. По оценкам комитета финансов, в 2022 году доход Петербурга составит 1,074 трлн рублей.

Субсидии теплоснабжающим компаниям увеличат на 3,8 млрд рублей, а городским транспортным предприятиям — на 5,1 млрд рублей. Предполагается, что это поможет сдержать рост тарифов для петербуржцев.

Дополнительные средства собираются выделить на финансирование строительства соцобъектов и дорог. Речь идет о Шкиперской развязке с Западным скоростным диаметром, Витебской развязке и подготовке территории для строительства второго этапа Широтной магистрали скоростного движения.

Как писала «Фонтанка» ранее, Петербург исполняет план по доходам с опережением. Основной источник доппоступлений — налог на прибыль, в частности от нефтегазовой отрасли. Как утверждает губернатор Александр Беглов, Петербург получит 1 трлн рублей доходов уже в 2022 году. Отметим, что законодательно бюджет 2022 года поправят в ходе осенней корректировки.